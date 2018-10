Australiër die op olympisch podium stond bij Black Power-groet krijgt dan toch standbeeld Redactie

10 oktober 2018

09u03

Bron: Belga 0 Meer Sport Australië zal een standbeeld oprichten voor Peter Norman. De in 2006 overleden sprinter is vooral bekend als de atleet die in 1968 naast de Amerikanen Tommie Smith en John Carlos op het olympisch podium stond toen zij hun legendarische Black Power-groet brachten.

Norman spurtte in Mexico City naar zilver op de 200 meter in 20.06, een nationaal record dat een halve eeuw na datum nog altijd op de tabellen staat. De Australiër mocht zo mee het podium op met de (zwarte) Amerikaanse vedetten Tommie Smith en John Carlos. Die twee zorgden toen voor heel wat opschudding door tijdens de ceremonie met gebalde vuist, in een zwarte handschoen, de Black Power-groet te brengen. Ze protesteerden zo tegen de discriminatie van Afro-Amerikanen in de VS.

Smith en Carlos hadden Norman vooraf op de hoogte gebracht van hun plannen en uit solidariteit besloot de Australiër ook een badge op te spelden van het 'Olympisch Project voor Mensenrechten', dat zwarte atleten had opgeroepen om de Spelen te boycotten. De actie leverde de drie atleten felle kritiek op en Norman zou ook nooit meer deelnemen aan de Spelen. Voor de Spelen van 1972 had hij nochtans verschillende keren de minima gelopen.

Eerder dit jaar kende het Australisch olympisch comité (AOC) Norman postuum de Orde van Verdienste toe om zijn moed te onderstrepen. Gisteren kondigde Athletics Australia aan dat een bronzen beeld van Norman zal opgericht worden nabij het Lakeside-stadion in Melbourne, een jaar nadat een campagne werd gestart die opriep tot zo'n gebaar. "De initiatieven om Peter Norman te eren, zoals dit standbeeld, komen erg laat", erkende Mark Arbib, voorzitter van de Australische atletiekfederatie.