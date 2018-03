Australiër barst in tranen uit en kondigt afscheid aan na cricketschandaal: "Mogelijk ga ik professionele hulp vragen" Redactie

31 maart 2018

10u42

Bron: ANP 0 Meer Sport Cricketer David Warner heeft vandaag zijn vertrek aangekondigd als Australisch international. De tweede aanvoerder van de 'Aussies' nam het besluit voor zijn rol in een cricketschandaal. Hij was al voor twaalf maanden geschorst.

Read the full transcripts from the Warner, Smith, Bancroft & Lehmann press conferences here: https://t.co/CsxflxQyCo pic.twitter.com/iqSoge4MUk cricket.com.au(@ CricketAus) link

Met zijn ploeggenoten Steven Smith en Cameron Bancroft maakte Warner tijdens een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika in Kaapstad de bal stroef met schuurpapier. Het trio zag over het hoofd dat televisiecamera's alles registreerden. Het leidde tot een ongekende rel in Australië, waarmee zelfs de Australische premier Malcolm Turnbull zich bemoeide. "Ik heb het altijd ondenkbaar geacht dat het Australische cricketteam betrokken zou raken in een fraudezaak'', zei hij eerder deze week. lees hieronder verder

Nadat Warner al voor een jaar was geschorst trok hij vandaag in een emotionele persconferentie zijn conclusies. Hij kondigde in tranen zijn afscheid aan als international en ging diep door het stof. "Ik ben tekort geschoten in mijn verantwoordelijkheid als tweede aanvoerder. Ik bied daarvoor aan alle Australiërs, cricketfan of niet, mijn verontschuldigingen aan'', zei Warner in tranen. "Deze actie heeft de reputatie van mijn land enorm geschaad. Dit had nooit mogen gebeuren en mag ook nooit meer gebeuren. Ik ga de komende weken en maanden op zoek naar antwoord op de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie ik zelf eigenlijk ben. Mogelijk ga ik hierbij professionele hulp vragen.''