Atletiekseizoen van start zonder Belgen: hoe staat onze elite ervoor? Valerie Hardie

04 mei 2018

09u41 0 Meer Sport De Qatar Sports Club in Doha vormt vanavond het decor voor de eerste Diamond League-meeting van het nieuwe atletiekseizoen. Niét op de afspraak: Belgen. Omdat het niet in hun planning past, omdat hun proef niet op het programma staat of omdat ze niet voldoen. Hoe staat onze elite ervoor?

Nafi Thiam : p almares vervolledigen

Als één atlete op ongeveer elke meeting welkom is, dan wel Nafi Thiam (23). Verkozen tot beste atlete van 2017, olympisch en wereldkampioene, derde beste zevenkampster ooit: met zo'n cv heeft de 23-jarige Naamse de competities voor het uitkiezen. En dat deed ze ook: Thiam prijkt op de affiche voor de Diamond League in Parijs, op 30 juni. Doha had ook gekund, maar Thiam laat zich niet afleiden door geldgewin: een trip naar het Midden-Oosten past niet in haar planning. Idem voor de Diamond Leagues in Shanghai (China) en Eugene (VS): voor Thiam primeren de trainingen en universitaire studies. De heptatlete stelde zich in 2018 het EK in Berlijn in augustus als belangrijkste doel: de Europese titel ontbreekt nog op haar palmares. Op zaterdag 12 mei begint ze aan het outdoorseizoen, tijdens de interclubcompetitie in Saint-Mard (Virton). Voor de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis op 26 en 27 mei zegde ze al toe, net als voor het BK in Brussel op 7 en 8 juli.

