Atletiekbond over zaak De Clercq: “Klacht neergelegd omdat er meer aan het licht kwam” ODBS

01 oktober 2020

12u25

Bron: Belga 0 atletiek Gery Follens, een van de twee voorzitters van Belgian Athletics, bevestigt dat de atletiekbond een klacht heeft neergelegd tegen manager Ludwig De Clercq. In een poging geld terug te vorderen, werd een burgerlijke procedure opgestart. “Maar er kwam meer aan het licht en daarom hebben we ook klacht neergelegd”, aldus Follens.

Woensdag raakte bekend dat de onderzoeksrechter in Mechelen een onderzoek is gestart naar De Clercq, de voormalige manager van de familie Borlée. De man zou sponsorgelden van Belgian Athletics, die hij eveneens beheerde, hebben verduisterd. Het zou gaan om zo’n 100.000 euro. Er is een onderzoek geopend naar misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften.

“Ik kan alleen maar bevestigen dat er vorige week klacht is neergelegd omtrent onregelmatigheden in een sponsordossier”, zegt Follens. “Eerst was er de vaststelling, intern bij ons. Daarna zijn we een burgerlijke zaak gestart, maar omdat er daarbij nog meer aan het licht kwam, hebben we op advies van onze advocaat een klacht neergelegd.”

De burgerlijke procedure is ondertussen uitgemond in een gerechtelijk onderzoek. Belgian Athletics heeft advocaat Sven Mary onder de arm genomen. “Meer details kan en mag ik daar niet over geven”, zegt Follens. “We zitten middenin een gerechtelijk onderzoek.” De Clercq zelf wenste donderdag niet te reageren. “Pleidooien moeten niet in de media gevoerd worden”, klinkt het bij de manager.