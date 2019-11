Atletiekbond maakt genomineerden voor Gouden Spike bekend Redactie

04 november 2019

14u56

Bron: Belga 0 Meer sport De Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de Gouden Spike, de bekroning voor de beste Belgische atleten van het jaar. Het gala vindt op zaterdag 16 november plaats op Stayen in Sint-Truiden.

Vorig jaar won Koen Naert zijn eerste Gouden Spike. Bij de vrouwen ging de trofee voor de zesde keer op rij naar Nafi Thiam, dit jaar opnieuw favoriete voor de prijs. Op het WK in Doha veroverde Thiam zilver in de zevenkamp, ze moest haar meerdere erkennen in de Britse Katarina Johnson-Thompson. De olympisch kampioene, die eerder op het jaar de Décastar won met de op één na hoogste score (6.819) uit haar carrière, krijgt concurrentie van onder anderen Belgian Cheetah Cynthia Bolingo Mbongo, die op het EK indoor in Glasgow met een Belgisch record zilver pakte op de 400m.

Bij de mannen lijkt Bashir Abdi de topfavoriet. In oktober finishte hij in de marathon van Chicago als vijfde. Daarbij scherpte hij zijn Belgisch record met 49 seconden aan tot 2u06:14. Eerder op het jaar bracht Abdi het Belgisch record in Londen op 2u07:03.

De Belgian Tornados (4x400m mannen), goed voor brons op het WK in Doha, zullen waarschijnlijk opnieuw in de prijzen vallen als Team van het Jaar.

. De genomineerden:

Vrouwen: Cynthia Bolingo Mbongo, Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Aurélie De Ryck, Renée Eykens, Hanne Maudens, Claire Orcel, Fanny Smets, Vanessa Sterckendries, Nafissatou Thiam, Elise Vanderelst, Noor Vidts

Mannen: Bashir Abdi, Kevin Borlée, Soufiane Bouchikhi, Ben Broeders, Isaac Kimeli, Koen Naert, Jonathan Sacoor, Thomas Van der Plaetsen, Kobe Vleminckx

Beloften vrouwen: Angel Agwazie, Paulien Couckuyt, Lucie Ferauge, Claire Orcel, Elien Vekemans

Beloften mannen: Jaan Bal, Thomas Carmoy, Michael Obasuyi, Cedric Sorgeloos, Tim Van de Velde, Kobe Vleminckx

Team:

4x400m AC mannen: Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Julien Watrin

4x400m AC vrouwen: Cynthia Bolingo Mbongo, Hanne Claes, Lucie Ferauge, Paulien Coukuyt, Camille Laus, Liefde Schoemaker, Margo Van Puyvelde, Imke Vervaet

4x400m AC mixed: Dylan Borlée, Kevin Borlée, Hanne Claes, Lucie Ferauge, Camille Laus, Jonathan Sacoor, Liefde Schoemaker, Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Julien Watrin

4x100m beloften (U23) mannen: Raphaël Kapenda, Antoine Snyders, Camille Snyders, Simon Verherstraeten, Kobe Vleminckx

Veldloopteam senioren mannen: Robin Hendrix, Isaac Kimeli, Michael Somers, Dame Tasama

Veldloopteam beloften (U23) mannen: Dorian Boulvin, Simon Debognies, Clément Deflandre, Dieter Kersten, Jennen Mortier

Veldloopteam mixed relays: Ismaël Debjani, Pieter-Jan Hannes, Sofie Van Accom, Elise Vanderelst