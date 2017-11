Atletiek volgt voorbeeld tennis en introduceert wereldrankings Redactie

10u34

Andrew Fisher, Justin Gatlin en Gavin Smellie. 

De Internationale Atletiekfederatie IAAF voert vanaf 2018 wereldrankings in. Die zullen de minima vervangen waaraan atleten moeten voldoen om zich te plaatsen voor grote toernooien als het WK en de Olympische Spelen.

Met de creatie van wereldrankings volgt de IAAF het voorbeeld van het tennis, waar al sinds 1973 met ATP- en WTA-klassementen wordt gewerkt. "De IAAF-rankings worden bepalend voor het kwalificatiesysteem voor competities, waaronder de WK's en de Spelen", zegt IAAF-voorzitter Sebastian Coe.

In de loop van het seizoen zullen atleten punten kunnen scoren. Hoe belangrijker de competitie, hoe meer punten er te rapen vallen. De "details" over hoe de rankings precies bepaald zullen worden, hoopt Coe in het eerste trimester van 2018 rond te hebben. Het nieuwe systeem zou dan gelden als kwalificatie voor het WK 2019 in Doha en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

In de atletiek bestaat vandaag al het Diamond Leaguecircuit. Deze competitie omvat in 2018 veertien afspraken, met de openingsmanche op 3 mei in Doha en de finales op 30 en 31 augustus in Lausanne en Brussel.

Photonews Sebastian Coe.