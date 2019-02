Atleten gaan akkoord met nieuwe, grondig aangepaste sponsorconventie DMM

24 februari 2019

21u00

Bron: Belga 0 Meer Sport De geselecteerde Belgische atleten voor het EK indooratletiek in Glasgow gaan akkoord met de vernieuwde sponsorconventie die de Belgische atletiekbond (KBAB) deze middag aankondigde in een persbericht. Het conflict is dus op zijn minst tijdelijk van de baan, alle acht individuele Belgische atleten en de twee aflossingsploegen reizen komende week af naar Schotland.

Midden vorige week ontstond zware commotie omtrent een nieuwe sponsorconventie die de KBAB de atleten voor EK indoor in Glasgow (1 tot 3 maart) verplichtte te ondertekenen. In een persbericht zondagmiddag liet de KBAB weten dat er een nieuwe conventie werd opgesteld. Daarmee gaan de atleten nu akkoord. Dat bevestigden zondag onder meer Wafel Sports, het managementbureau van Nafi Thiam en EK-gangers Thomas Van der Plaetsen en Cynthia Bolingo, en Jacques Borlée.

“Uit de conventie zijn alle geldboetes geschrapt”, zegt Kim Vanderlinden van Wafel Sports. Eerder dreigde de KBAB nog met boetes tot 20.000 euro voor atleten die de conventie niet respecteerden. “Daarnaast is ook de passage over de auteursrechten volledig verdwenen.” De Belgische atleten moesten in de eerste versie van het document nog hun portretrechten afstaan zonder dat daar een financiële compensatie tegenover stond.

De nieuwe conventie is een tijdelijke oplossing met oog op het EK in Glasgow, dat vrijdag van start gaat. De KBAB engageert zich om meteen na dat EK met de atleten aan tafel te gaan zitten om samen tot een gedragen oplossing op lange termijn te komen.

