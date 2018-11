Atleten blikken op BOIC-stage terug op hun seizoen. Plasschaert: “Geloof niet echt in titel van Sportvrouw van het Jaar” - Milanov: “Mijn voet is voor 90 procent genezen” Redactie

Emma Plasschaert kende een grand cru 2018 met goud in haar Laser Radial-klasse op het WK zeilen in het Deense Aarhus. De Oostendense deed daarmee beter dan haar grote voorbeeld Evi Van Acker, die er nooit in slaagde wereldkampioen te worden. Over een medaille op de Spelen in Tokio in 2020 wilde ze nog niet nadenken. "Ik probeer alle verwachtingen losjes over mij heen te laten waaien", liet ze vandaag optekenen tijdens de BOIC-stage in Lanzarote.

“Naast mijn gouden plak in Aarhus wil ik nog een ander belangrijk moment dit jaar aanstippen: mijn winst in juni in de Wereldbekerfinale in Marseille”, begon Plasschaert. “Daar heb ik de sprong gemaakt van een podiumplaats naar een grote overwinning. Voordien was het vaak net niet. Je kan het faalangst noemen. Maar dat is nu verleden tijd. Je wordt mentaal weerbaarder. Dat heb ik dan kunnen meenemen naar het WK, waar ik ook heb gewonnen.”

Plasschaert is de natuurlijke opvolgster van Evi Van Acker als ‘leading lady’ van de Belgische zeilsport. En daar is ze erg gelukkig mee. “Nadat Evi stopte, heb ik een extra drive gekregen. Zij zorgde als boegbeeld altijd voor de resultaten. Ze stond altijd op het podium. Ik wilde die leemte invullen. Ik kom zo tegenwoordig meer in de spotlights te staan, maar het zeilen is uiteindelijk maar een kleine sport. Dus dat stoort me zeker niet.”

Plasschaert werd al wereldkampioen, maar benadrukte zelf dat ze zeker nog progressiemarge heeft. “Ik heb al veel bijgewonnen op technisch vlak, maar blijf er nog op trainen. Het kan altijd beter. Zo wil ik een stapje voor hebben op mijn concurrenten. Wat mijn stijl in het zeilen betreft, kan ik zeggen dat die conservatief is. Ik probeer op die manier slechte resultaten in regatta’s eruit te filteren.”

Met haar wereldtitel op zak lijkt de zeilster één van de grote kanshebbers om volgende maand tot Sportvrouw van het Jaar gekroond te worden, maar zelf zag ze dat anders. “Ik geloof er niet echt in. Ik zou begrijpen als mensen eerder op Nina (Derwael, red) of Nafi (Thiam, red) zouden stemmen. Hun prestaties komen meer in de media en ze hebben het beiden ook fantastisch gedaan.”

Philip Milanov: “Mijn voet is voor 90 procent genezen”

Voor discuswerper Philip Milanov mag het jaar 2018 zo snel mogelijk voorbij zijn. De Bruggeling liep afgelopen zomer net voor het EK in Berlijn een stressfractuur in de voet op en kon meteen een kruis maken over het grootste doel van zijn seizoen.

“Ik ben het voorbije jaar traag gestart, maar voelde in de aanloop naar de zomer de vorm toenemen”, blikte Milanov terug. “Vervolgens voelde ik op het BK (op 8 juli, red) voor het eerst pijn. Ik bleek een stressfractuur in de voet te hebben opgelopen en kon meteen het EK vergeten. Dat was heel jammer. Ik wilde mij na mijn tegenvallend WK in 2017 in Londen, waar ik de finale niet haalde, absoluut bewijzen in Berlijn. Heel zuur.”

Milanov probeerde zich vervolgens nog klaar te stomen voor de Memorial Van Damme. “Ik wilde een risico nemen om mee te doen, maar 2-3 dagen ervoor ging het opnieuw echt niet met mijn voet en heb ik een punt achter mijn seizoen moeten zetten.”

De zilverenmedaillewinnaar van het WK in Peking in 2015 kijkt dan ook uit naar de start van het nieuwe seizoen. Het WK in Doha (28 september-6 oktober 2019) is zijn grote doel en met zijn voet gaat het stilaan de goede richting uit. “Mijn voet is voor negentig procent genezen. Hij blijft nog wel gevoelig en stijf. Op dit moment kan ik moeilijk lopen en nog helemaal niet sprinten. Maar een recente MRI-scan toonde duidelijk beterschap. Het is nu een kwestie van wachten. Ik hou mij aan het begin van de voorbereiding veel bezig met krachttraining en kogelstoten (waarin hij de voorbije drie jaar ook telkens Belgisch kampioen indoor en outdoor werd, red). Dat laatste is leuk als afwisseling om het seizoen te beginnen.”

Berings wil ook na knaljaar blijven groeien: “Blijf mezelf verbeteren op training”

Eline Berings keek op de BOIC-stage in Lanzarote na een uitstekend 2018 vooruit naar volgend seizoen. De spurtster liep het afgelopen seizoen liefst negen keer onder de dertien seconden op de 100 meter horden. Na enkele verspilde jaren door blessures hoopt de 32-jarige Gentse ook in 2019 haar beste niveau te halen.

“Mijn vakantie is al 6-7 weken voorbij”, pufte Berings na een doorgedreven spurttraining. “Ik ben een echt trainingsbeest en kan ook na een carrière van bijna vijftien jaar nog steeds genieten van zo’n trainingen.”

Berings herrees vorig seizoen na enkele pechjaren vol blessures. “Als mens en als sporter heb ik veel geleerd uit die periode”, legde ze uit. “Ik ben al lang bezig met topsport en beschouw die blessures als verplichte pauzemomenten. Na de Spelen in 2016 te hebben gemist, heb ik even aan mijn carrière getwijfeld. Maar ik heb mezelf snel teruggevonden.”

De spurtster kreeg op 1 oktober een nieuw profcontract bij Sport Vlaanderen en dat stelde haar uiteraard tevreden. Eerder dit jaar kon ze niet op die financiële steun rekenen en viel ze terug op een werkloosheidsuitkering. “Het is natuurlijk fantastisch nieuws, maar het heeft mijn gemoed verder niet beïnvloed. Ik heb na een fantastische zomer veel zelfvertrouwen en mentale rust. Maar dat was eigenlijk voordien ook al het geval.”

Over haar ambities voor volgend seizoen wilde Berings niet te veel kwijt. “Mijn ambitie is altijd om beter te doen, het maximale uit mijn lichaam te halen. Dat lukt op trainingen ook nog steeds. Maar ik vind het op dit moment nog veel te vroeg om uitspraken te doen over plaatsen of tijden. Ik wil er zeker staan op het EK indoor in Glasgow (1-3 maart). Dat is een belangrijk tussendoel, in de aanloop naar het WK outdoor in Doha (28 september-6 oktober) en de Spelen van 2020 in Tokio.”