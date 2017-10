Asterix Avo Beveren wint voor tiende keer Supercup volleybal XC

23u53

Asterix Avo Beveren heeft voor de tiende keer in de clubgeschiedenis de Supercup vrouwenvolleybal gewonnen. In Oostakker won de landskampioen en bekerhouder met 3-1 van bekerfinalist VDK Gent. De setstanden waren 25-27, 25-16, 25-23 en 35-33.

Asterix won de Supercup eerder in 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 en 2016. VDK mocht de trofee vier keer in de prijzenkast zetten, de laatste keer in 2015.