Arnaud Art verbetert Belgisch record in polsstokspringen Redactie

18 juli 2018

Arnaud Art heeft vanavond op de internationale atletiekmeeting van Luik het Belgisch record in het polsstokspringen verbeterd. De 25-jarige Art sprong naar 5m72 en deed zo beter dan de vorige beste prestatie (5m71), die ook op zijn naam stond. Art was al geplaatst voor het EK in Berlijn, dat van 7 tot 12 augustus plaatsvindt.

Robin Vanderbemden schreef de 300 meter op zijn naam. Hij bleef Jonathan Borlée en de Fransman Teddy Atine-Venel voor. "Ik voelde me tijdens de eerste 100 meter goed, zoals steeds", reageerde Vanderbemden. "Ik heb in de bocht niets speciaals gedaan omdat ik energie wilde sparen. Ik wist dat de laatste 100 meter zwaar zou zijn. Ik heb recent tweemaal de 400 meter gelopen en nu koos ik voor de 300 meter. Op die manier maak ik de overgang naar het EK, waar ik de 200 meter zal afwerken. Ik voel dat het met mijn conditie in stijgende lijn gaat met het EK in aantocht."

Jonathan Borlée moest vrede nemen met de tweede stek. "Ik ben tevreden over mijn start", legde hij uit. "Mijn finish was daarentegen heel slecht. Sinds ik teruggekomen ben van stage, gaat het minder. Ik kan het niet uitleggen, maar krijg de goede benen niet te pakken. Of ik me zorgen maak om het minimum op de 400 meter (45.89) te halen? Nee, met de tijden die ik op training neerzet is het mogelijk."