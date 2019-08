Arnaud Art, Philip Milanov en Eline Berings komen niet in de buurt van WK-minima in Huizingen Redactie

24 augustus 2019

23u27 0 Atletiek Polsstokspringer Arnaud Art, discuswerper Philip Milanov en hordeloopster Eline Berings zijn bij de Flanders Cup in Huizingen niet in de buurt gekomen van de WK-limieten. Ze moeten zich stilaan gaan reppen, want kwalificeren voor het WK atletiek in Doha kan nog maar tot 6 september.

Het polsstokspringen ging niet in Huizingen door, maar op de Oude Markt in Leuven. Arnaud Art bleef steken op een vijfde plaats en 5m27, terwijl voor het WK 5m71 nodig is. De Koreaan Jin Minsub won met 5m62. De 100 meter horden ging net als alle andere disciplines wel gewoon in het Provinciaal Domein van Huizingen door, maar Eline Berings moest het stellen met een vierde plaats in 13.56. Voor het WK is 12.98 nodig. De winst ging in 13.31 naar de Nederlandse Eefje Boons.

Philip Milanov doet al weken aan een stuk elke week een vergeefse limietpoging, en nu drijft hij dat ritme zelfs op naar twee per weekend. Vrijdag in Brussel kwam er nog 64m19 uit de bus, terwijl voor het WK 65m00 nodig is. In Huizingen bleef de Bruggeling steken op 62m10, de overwinning ging naar de Jamaicaan Chad Wright met 64m59.