Armand Marchant wordt 28ste in slalom Levi bij rentree op hoogste niveau

24 november 2019

14u35 0 Skiën Armand Marchant is knapin de punten geëindigd in de wereldbekermanche slalom in het Finse Levi. Hij werd 28ste in zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau sinds hij bijna drie jaar geleden uitviel met een meervoudige scheenbeenbreuk.

De 21-jarige Marchant skiede in de eerste run naar een chrono van 56.79, goed voor de 28e plaats. Hij mocht zo aantreden in de tweede run met de beste 30. Daarin was hij met 53.89 goed voor de 22e stek.

Met 1:50.68 voor zijn twee runs was Marchant, die drie punten sprokkelde, 2.13 trager dan de Noorse winnaar Henrik Kristoffersen (1:48.55). Die haalde het met negen honderdsten van de Fransman Clément Noël. Kristoffersen boekte zijn 19e WB-zege uit zijn carrière. De Zwitser Daniel Yule vervolledigde het podium op 18 honderdsten.

In december 2016 schreef Marchant geschiedenis. Hij werd toen achttiende in de slalom van het Franse Val d’Isère. Daarmee eindigde hij als eerste Belgische man ooit in de punten op een wereldbekermanche alpijnse ski. Een maand later viel Marchant zwaar tijdens de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Hij liep daarbij een complexe scheenbeenbreuk op. Een lange revalidatieperiode volgde, met zeven operaties. Sinds afgelopen zomer skiet hij opnieuw in competitieverband. JKE/