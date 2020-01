Armand Marchant skiet deze ochtend WB in Adelboden waar hij drie jaar geleden horrorcrash opliep: “Ik hoop me weer te verzoenen met die piste” Bart Fieremans in Adelboden

12 januari 2020

07u00 1 Meer sport Armand Marchant (22) zou geen mens zijn als hij hierbij onbewogen zou blijven. De Belg die vorig weekend in Zagreb stuntte met een historische vijfde plek, skiet straks de wereldbeker in Adelboden. Ofwel de ‘onheilsplek’ waar hij drie jaar geleden zijn horrorblessure opliep. Hij aast op een symbolische streep onder het verleden: “Ik zie het als een mooie revanche die ik kan nemen.”

Angst is een slechte raadgever en Marchant is ook wel een type-Jan zonder vrees. Maar zeggen dat terugkeren in Adelboden hem koud laat, zou gelogen zijn. Alleen al bij het nemen van de skilift naar boven op de Chuenisbärgli – de naam van de steile bergflank waar de slalom en reuzenslalomcompetitie in Adelboden plaatsvindt – komt de nare herinnering bijna automatisch weer naar boven. Dan heeft Marchant zicht op het punt waar hij in een bocht viel, met zodanige krachten dat hij zijn linkerscheenbeen brak, zijn linkerknie versplinterde en de ligamenten scheurde. Na zeven operaties en twee jaar revalidatie voelt het op zich als een fameuze overwinning aan dat Marchant deze ochtend opnieuw aan de start verschijnt van de WB in Adelboden. In een betere vorm dan ooit, bekrachtigd door de stunt in Zagreb die niemand op zo’n korte tijd bij zijn comeback voor mogelijk gehouden had.

De wereldbekerrace in Adelboden ziet hij nu als een kans om symbolisch een streep te trekken onder de miserie na zijn val. Bij een bezoek van uw krant in het levendige Zwitserse ski-oord sprak Marchant openhartig over de gevoelige terugkeer: “Natuurlijk brengt Adelboden veel emoties mee. Maar ik zie het vooral als een kans om revanche te nemen en me te verzoenen met die piste. Ik hoop op een mooie race. Dan zal het echt het einde van het hoofdstuk zijn en kan ik de pagina omdraaien. Op deze plek lag alles wat aan diggelen, maar de stukken zijn weer aan mekaar gelijmd om nog sterker terug te komen.”

Door zijn resultaten dit seizoen heeft Marchant een naam gemaakt in het wereldtopcircuit: in alle vier wereldbekers overleefde hij de eerste manche en viel hij in de punten, zodanig dat hij in de World Cup Ranking van de slalom dit jaar al twaalfde staat. De erkenning is navenant, zegt Marchant: “Je mag zeggen dat mijn status nu toch veranderd is. Ik voel veel meer respect bij de andere topskiërs. Mijn evolutie doet voor mezelf ook deugd: ik voel meer plezier dan ooit bij het skiën. Ik wil dit seizoen graag mijn tweede topmanche in Zagreb bevestigen, het doel is om dat eens in de beide manches te tonen.”

Marchant ziet zich in Adelboden moreel gesteund door zijn ouders. Papa Armand en mama Véronique Bourdin volgen met de mobilhome deze winter zo goed als mogelijk alle avonturen van hun zoon. Maar ook de moeder kon haar emoties moeilijk de baas toen ze gisteren in de tribune zat bij de competitie van de reuzenslalom in Adelboden: “Ik heb geweend toen ik de vijf eerste skiërs zag passeren. Ik hield er niet van om die ‘muur’ (de steile afhang aan de finish, red) opnieuw te zien. Gelukkig was het zonnig en had ik een zonnebril om de tranen te verbergen. Het was heel hard om weer in dezelfde tribune op bijna dezelfde plaats te zitten en die ‘beelden’ weer te herleven. Als Armand straks niet aan honderd procent zou kunnen skiën, is dat erg begrijpelijk.” Papa Marchant denkt evenwel dat zijn zoon goed met de omstandigheden in Adelboden zal omgaan: “Hij lijkt me sereen. Ik denk niet dat hij zich daarover te veel bespiegelingen zal maken.”