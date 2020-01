Armand Marchant finisht niet in eerste run in Wereldbeker Wengen ABD

19 januari 2020

12u27

Onze landgenoot Armand Marchant heeft zondag niet kunnen finishen in de eerste run van de Wereldbekermanche slalom bij de mannen in het Zwitserse Wengen. De leiding is er voorlopig in handen van de Fransman Clément Noël.

Voor Marchant is het de tweede opgave op rij in de slalom. Een week geleden gaf hij al op in de eerste run in het Zwitserse Adelboden, daar waar hij in 2017 zwaar geblesseerd raakte. Eerder deze maand werd de 22-jarige Marchant vijfde in de slalom van Zagreb, het beste Belgische resultaat ooit in een Wereldbeker alpijnse ski. Op de combiné in Wengen eindigde hij vrijdag op de 33e plaats.