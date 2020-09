Armand Duplantis steelt de show op Diamond League Lausanne met beste sprong van het jaar Redactie

02 september 2020

21u33

Bron: Belga 0 Atletiek Het Zweedse supertalent Armand Duplantis (20 jaar) heeft woensdag een geweldige prestatie neergezet in Lausanne met een polsstoksprong van 6,07 m, goed voor de beste sprong van het jaar.

De wereldrecordhouder (6,18 m op 15 februari) vocht een mooi duel uit met de tweevoudige Amerikaanse wereldkampioen Sam Kendricks (6,02 m), alvorens de beste sprong in de open lucht te proberen verbreken (6,14 m door Sergeï Bubka, op 31 juli 1994 in Sestriere).

De Zweed gaf er echter de voorkeur aan zijn poging te stoppen na een eerste sprong van 6,15 m, omdat de duisternis het zicht moeilijk maakte op de Place de l'Europe in Lausanne.

Vier dagen nadat hij 5,71 m hoog sprong in Pierre-Bénite, deed de Fransman Renaud Lavillenie van zijn kant iets beter (5,72 m), maar de ex-wereldrecordhouder (6,16 m) kon zich niet mengen in het koningsduel tussen Duplantis en Kendricks.

Bij de vrouwen won de Zweedse Angelica Bengtsson met 4,72 m.

De Athletissima-meeting van Lausanne, een van de belangrijkste meetings van het seizoen in de Diamond League, koos dit jaar voor een wat speciaal formaat, omwille van de coronacrisis, en organiseerde enkel een polsstokevent in het stadscentrum.