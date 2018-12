Argentinië stoot door naar kwartfinales op WK hockey, Frankrijk en Nieuw-Zeeland spelen barrages XC

06 december 2018

17u49

Bron: Belga 0 Meer Sport Argentinië (FIH 2) heeft zich op het WK hockey in India ondanks een 3-5-nederlaag tegen Frankrijk (FIH 20) als groepswinnaar rechtstreeks voor de kwartfinales geplaatst. Frankrijk houdt door de overwinning Spanje (FIH 8) af en speelt samen met Nieuw-Zeeland (FIH 9) barragewedstrijden.

De laatste speeldag in groep A is een echte thriller gebleken. Alle teams maakten bij aanvang van hun wedstrijd nog kans om verder te gaan in het toernooi. Eerst leek Spanje zich te plaatsen voor de barrages door Nieuw-Zeeland in de eerste helft op 2-0-achterstand te zetten. In de tweede periode wist Nieuw-Zeeland de situatie echter helemaal om te draaien door alsnog een 2-2-gelijkspel uit de brand te slepen.

Door het gelijkspel was Argentinië nog voor de wedstrijd tegen Frankrijk al zeker van directe kwalificatie voor de kwartfinales en zag Nieuw-Zeeland zich sowieso verzekerd van een plaats in de barragewedstrijden. Voor de laatste barrageplaats ging het tussen Frankrijk en Spanje.

Om nog kans te maken op de barragewedstrijden moest Frankrijk winnen tegen Olympisch kampioen Argentinië. In een zinderende wedstrijd versloeg het Franse elftal verrassend de Argentijnen met 3-5. Spanje is als eerste uit alle poules definitief uitgeschakeld op het WK.

Dit weekend spelen de Red Lions hun laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika in poule C. De Belgen maken nog altijd kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor de kwartfinales.

