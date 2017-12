Argentinië klopt India in waterballet en speelt finale World League LPB

17u54

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport Argentinië heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de World League hockey.

De Argentijnen klopten gastland India in een kletsnat Bhubaneswar met 0-1. Gonzalo Peillat tekende voor de enige treffer voor het nummer één van de wereld. In de kwartfinale was India na shoot-outs nog te sterk voor de Red Lions. In de finale wacht Argentinië een confrontatie met Duitsland of Australië. Beide landen werken zaterdag om 15 uur de andere halve finale af.

De Lions nemen het zaterdag om 12u45 in hun partij voor de vijfde plaats op tegen Spanje. In de poulefase wonnen de Belgen die confrontatie met 5-0.

Australië won de vorige editie van de World League. In 2015 versloegen de Aussies in de finale België met 2-1.