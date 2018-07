ARD onthult Braziliaans dopingnetwerk: "Ik weet dat hij ook met veel mensen in de voetbalwereld samenwerkt” Bart Fieremans

02 juli 2018

12u13 0 Meer Sport Onderzoek van de Duitse openbare zender ARD brengt nu ook de Braziliaanse sport in opspraak. Een zondag uitgezonden documentaire ‘Geheime dopingaffaire: de twaalfde man van Brazilië’ bericht over een geheim dopingnetwerk met een arts uit de Braziliaanse stad Sao Paulo als spilfiguur.

De populaire arts heeft volgens de ARD verschillende prominenten uit het voetbal en andere sporten tot zijn cliënteel. De reportage noemt geen namen van Braziliaanse atleten, wel oppert de ARD dat er sinds 2013 een link bestaat tussen de arts en Paolo Guerrero. De 34-jarige kapitein van de Peruviaanse nationale ploeg mocht pas in extremis naar het WK na een beslissing van een Zwitsers tribunaal om zijn dopingschorsing wegens het gebruik van cocaïne op te heffen. Op vraag van de ARD bevestigde Guerrero evenwel niet contacten met de betreffende arts gehad te hebben.

De ARD laat in de reportage een anonieme atleet aan het woord die zegt dat de arts zonder scrupules werkt en ook in het voetbal actief is: “Hij bekommert zich over wie genoeg geld heeft voor een behandeling. Hij stoort er zich niet aan dat hij de ethiek van de sport of de gezondheid van de sporters zou schenden. Ik weet dat hij ook met veel mensen in de voetbalwereld samenwerkt.” Een lokvogel die zich als atleet voordeed, schreef de arts na een kort onderzoek verboden middelen voor, ook gaf hij contactinfo door van handelaars in verboden middelen. Een Braziliaanse onderzoeksjournalist was in 2013 al tot eenzelfde conclusies gekomen. Voorschriften voor dopingsubstanties zouden in Sao Paulo binnen het uur beschikbaar zijn.