Appel voor de dorst: internationale vereniging toptriatleten verdeelt 2,3 miljoen euro die oorspronkelijk als prijzengeld was bedoeld

19 maart 2020

09u38 0 Triatlon De PTO, de professionele vereniging voor en door proftriatleten, voorziet 2,5 miljoen dollar - zo’n 2,3 miljoen euro om de beste profs ter wereld op de (middel)lange afstand tegemoet te komen in de coronacrisis. De geplande Collins Cup wordt ook uitgesteld naar volgend jaar.

Het zou hét nieuwe mega-evenement in triatlonland worden, maar door de coronacrisis gaat de eerste editie van de Collins Cup dit jaar niet door eind mei in Samorin (Slovakije). De organisatie maakte via de Professional Triathletes Organisation bekend dat de triatlon-versie van de Ryder Cup verschuift naar volgend jaar. De PTO wendt bovendien de volledige prijzenpot aan om de beste triatleten op de wereldranglijst tegemoet te komen.

Als organisatie door en voor triatleten is het voor de PTO de bedoeling om de triatlonsport te promoten, te ontwikkelen en te waken over het welzijn van de atleten zelf. Zij kloegen de voorbije jaren steeds meer over het stagnerende prijzengeld in onder meer het Ironman-circuit. Organisatoren houden de winst daar grotendeels in eigen zakken en daardoor is het voor veel (beginnende) proftriatleten een stuk moeilijker rondkomen.

De eerste editie van de Collins Cup moest het vlaggenschip van de PTO worden. Concreet gaat het om een teamcompetitie waarbij Amerikaanse triatleten het opnemen tegen hun Europese tegenhangers en een team Internationals uit andere landen. Elke ploeg zou uit twaalf triatleten bestaan: zes mannen en zes vrouwen. In twaalf races man-tegen-man konden punten verdiend worden.

Bovendien was er aan de Collins Cup een prijzenpot van 2 miljoen dollar verbonden. De minst geklasseerde triatleet in de Collins Cup zou daardoor nog altijd 20.000 dollar binnenrijven. Het prijzengeld zou ook gelijk verdeeld worden onder mannen en vrouwen. Omdat al die inkomsten nu wegvallen, besliste de PTO de integrale prijzenpot te verhogen met 500.000 dollar en dat bedrag (zo’n 2,3 miljoen euro) te verdelen onder de best geklasseerde triatleten bij zowel de mannen als de vrouwen.

Alle triatleten die tussen de 21ste en 50ste plaats staan op de PTO-wereldranking - waaronder bijvoorbeeld Frederik Van Lierde en Alexandra Tondeur - zien daarmee hun jaarlijkse bonus verhoogd van 5.000 naar 8.000 dollar. De atleten die tussen plaats 51 en 100 staan - waaronder Katrien Verstuyft en Tine Deckers - krijgen 5.000 dollar in plaats van 2.000 dollar.

Bovendien hebben de eerste tien in de ranking - daarbij toppers als Jan Frodeno, Sebastien Kienle en Lionel Sanders - zich de komende periode zonder wedstrijden geëngageerd om in samenwerking met de PTO in online workshops te verschijnen. De opbrengst daarvan wordt ook gelijkt verdeeld onder alle mannelijke en vrouwelijke triatleten op de PTO-ranking.

Professional Triathletes Organisation responds to COVID-19. https://t.co/ufZzCjdniu… PTO pays athletes $2,500,000 to help with financial pressures. Additional $500k added to bonus purse to go to athletes ranked 21-100 #coronavirus #triathlon #triathletesunited #response pic.twitter.com/gf0JwMFOQE PTO(@ protriorg) link