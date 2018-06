Antwerpse volleybalclubs werken samen aan doorstroming van toptalenten Redactie

15 juni 2018

20u01

Bron: Belga 0 Meer Sport Vier volleybalclubs uit het Antwerpse zetten samen de schouders onder een project om volleybal te stimuleren in hun ruime regio. Met financiële steun van de stad Antwerpen willen ze de sport promoten bij jongeren, talenten onderbrengen in een overkoepelende academie en spelers en speelsters laten doorstromen naar steeds hogere niveaus. Op termijn wil "Antwerp4Volleybal" ervoor zorgen dat Antwerpen opnieuw een vertegenwoordiger heeft op het hoogste Belgische niveau.

De vier partners in het project zijn het Antwerp Ladies Volley Team, Oxaco Topvolley Jeugd Antwerpen, Volmar Ekeren en Fixit Volley Kalmthout. Ze benadrukten bij de lancering dat ze focussen op het begeleiden en opleiden van jonge talenten tot topsporters, en pas in tweede instantie op het behalen van sportieve resultaten in clubverband. "Er is een goede kans dat hier een topploeg uit voortkomt, maar het is vooral belangrijk dat de onderbouw aanwezig is", vindt ook schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA). "Voor één keer starten we in Antwerpen dus eens bescheiden. De verregaande samenwerking tussen vier clubs is alvast uniek te noemen."

"Dankzij deze samenwerking kunnen we projecten realiseren die financieel niet haalbaar zijn voor individuele clubs en kunnen we knowhow met elkaar delen", legt Gunter Marissen van Oxaco uit. "De clubs gaan hun toptalenten ook minder snel zien vertrekken naar een club uit een andere regio, dankzij het doorstroomsysteem."

Naast de jeugdacademie en doorstroming van toptalenten wil "Antwerp4Volleybal" ook volleybal promoten bij een breed publiek en G-sporters meer kansen geven om aan volleybal te doen. Op termijn zouden er nog andere clubs uit de regio bij het project betrokken worden. De stad steunt de samenwerking alvast met 100.000 euro.

