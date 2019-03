Antwerpse kickbokser Nordin Ben Moh kroont zich tot WFCA wereldkampioen



17 maart 2019

19u09 0 Meer Sport De Belgisch-Marokkaanse kickbokser (29) knokt zich gisteravond in Turnhout voorbij Oller Maicon (Brazilië) naar zijn eerste wereldtitel bij de ‘World Full Contact Association’. Ben Moh had vier van de vijf rondes nodig om vroegtijdig af te rekenen met zijn Braziliaanse tegenstander. Het was zijn 88ste overwinning in 95 kampen.

De twee vechters begonnen aarzelend aan de eerste ronde. Ben Moh kwam traag op gang, maar trok de eerste ronde overtuigend naar zich toe. In de tweede ronde deelde de Antwerpenaar enkele staalharde lowkicks uit, waardoor Oller ging wankelen. De Antwerpenaar dreef zijn tegenstander in de hoek waar hij enkele keren hard uithaalde met gerichte leverstoten en knieën naar het hoofd.

In de derde en vierde ronde kwam Ben Moh helemaal op dreef. Hij sloeg zijn tegenstander twee keer neer, maar de taaie Braziliaan krabbelde telkens weer recht. Hij kwam enkele keren nog gevaarlijk uit de hoek, maar wanneer Nordin voor een derde keer 8-tellen forceerde. Oller Maicon vond het welletjes en gooide de handdoek in de ring.

Een opkikker voor Ben Moh die eind vorig jaar in een vormdip zat. “Na mijn verliespartij in Antwerpen september vorig jaar, heb ik enkele stappen terug gezet om mezelf heruit te vinden. Ik ben de organisatie dankbaar dat ik vandaag voor de titel mocht vechten. Mijn tegenstander wilde maar niet neer gaan, maar ik slaagde er toch in om deze wedstrijd op KO te winnen. Ik heb er echt van genoten samen met het publiek want er is niets mooier dan jezelf tot kampioen te kronen voor je eigen supporters.”