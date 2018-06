Antwerpse hiphoppers van SLM leggen uit wat MMA is: "In de kooi telt maar één identiteit: de wet van de sterkste. En kracht kent geen kleur" Redactie

12 juni 2018

08u00

Bron: Eleven Sports 0

Zaterdag is het -eindelijk- zover! Dan maken de Cage Warriors voor de tweede keer hun opwachting in de Antwerpse Lotto Arena. Maat wat is MMA eigenlijk? Het Antwerpse hiphop-collectief SLM, dat zaterdag voor enkele muzikale intermezzo's zorgt, legt het in ware slam poetry even voor u uit in bovenstaande video.

Cage Warriors is de oudste en grootste MMA-promotie in Europa. Net als Conor McGregor stroomden tientallen van hun kampioenen door naar de immens populaire UFC, de absolute wereldtop in de MMA. Tickets voor Cage Warriors en het optreden van SLM kunnen hier via Teleticketservice besteld worden of hier via de website van de Lotto Arena.

CW94 Confirmed Fight Card

Donovan Desmae vs Hubert Geven

Phil Mulpeter vs Jan Quaeyhaegens

Jai Herbert vs Erdi Karatas

Cory McKenna vs Eva Dourthe

Leah McCourt vs Manon Fiorot

Brian Boulans vs Ilia Topuria

Pro Prelims

Maarten Wouters vs Angelo Rubino

Tonny Van Dijk vs Tomek Langowski