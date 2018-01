Antwerpen legt Luik met 100 punten over de knie en rukt op naar derde plaats Redactie

20 januari 2018

23u44

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de zestiende speeldag van de Belgische basketbalcompetitie heeft Antwerp in de eigen Lotto Arena met 100-76 (rust: 59-39) gewonnen van Luik. De Giants rukken voorlopig op naar de derde plaats, Luik blijft zevende.

Antwerp was na de kansloze nederlaag in Charleroi tuk op revanche en schoot ijzersterk uit de startblokken. De thuisploeg maakte het verschil in de eerste twee kwarts. De Amerikaanse guard Tyler Kalinoski nam de Giants met 29 punten, waarvan 8 driepunters op 13 pogingen, op sleeptouw. In de tweede helft hielden beide ploegen gelijke tred. Terry Deroover (27 punten) was voor de Luikenaars het best bij schot.



Vrijdag al boekte Oostende 16 op 16 door met op het parket van Limburg United met 62-83 te gaan winnen. Aalstar won voor eigen publiek met 91-70 tegen Willebroek. Die tiende seizoensoverwinning levert de Oost-Vlamingen voorlopig de tweede plaats op in de tussenstand. Aalstar won zijn laatste drie wedstijden en lijkt net op tijd de hoogvorm beet te hebben. Op de volgende speeldag zakken de "Ajuinen" af naar het ongeslagen Oostende.

De confrontatie tussen Charleroi en Leuven, die initieel zaterdagavond op het programma stond, werd verplaats naar 14 februari. Morgen kan Bergen de derde plaats opnieuw afsnoepen van Antwerp, maar dan moeten de Henegouwers wel winnen van het voorlopig teleurstellende Brussels.

