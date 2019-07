Antwerpen kandidaat om olympisch kwalificatietoernooi basketbal te organiseren Valerie Hardie in Servië

06 juli 2019

15u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Basketbal Nu het ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi binnen is, zal België zich ook kandidaat stellen om dat in februari 2020 te organiseren. Manager Koen Umans meldde zopas dat Antwerpen een bid zal indienen, in november zou de beslissing vallen.

Van 2 tot 10 februari 2020 staat het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma, waar 12 van de 16 teams een olympisch ticket kunnen bemachtigen, met die nuance dat twee van de landen - Japan als gastland van de Spelen en de VS als wereldkampioen - al zeker zijn van hun startbewijs. Blijven over: 10 tickets voor 14 landen. Daarom was het net zo belangrijk dat de Belgian Cats zich verzekerden van dat OKT. Als ze dat nu nog in eigen land kunnen houden, dan komt dat de kansen van de nationale ploeg om zich voor het eerst voor de Spelen te plaatsen alleen maar ten goede.

“We hebben de steun van alle partijen om onze kandidatuur in te dienen,” meldde manager van de Belgian Cats Koen Umans. “De meest waarschijnlijke piste is dat het de Lotto Arena van Antwerpen wordt. Al vermoed ik wel dat de concurrentie moordend zal zijn om dat evenement te organiseren.”