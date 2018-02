Antwerp wint topper tegen Charleroi in basketbal en wipt naar tweede plaats Redactie

18 februari 2018

08u05

Bron: Belga 0 Meer Sport Antwerp heeft gisteravond de topper van de negentiende speeldag van de Euromillions Basket League gewonnen. Het klopte in de Lotto Arena Charleroi met 84-78.

Antwerp stijgt door de zege naar de tweede plaats in de stand, achter Oostende. De West-Vlamingen versloegen Leuven met 94-63. Het was voor Oostende de negentiende zege in evenveel partijen.



Willebroek nam de maat van Brussels. De match eindigde op 85-68, de eerste winst voor het team onder coach Yves Defraigne. Voor Brussels komt er zo een einde aan vier overwinningen op rij.