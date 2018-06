Antwerp verslaat Charleroi en plaatst zich voor play-off-finale tegen Oostende Redactie

04 juni 2018

23u40

Bron: Belga 0 Meer Sport Antwerp heeft zich voor de play-off-finale van het mannenbasketbal geplaatst. In de halve finales (best of 3) schakelden de Giants Charleroi uit. Afgelopen zaterdag won Antwerp de heenwedstrijd met 90-80, in de terugwedstrijd op Henegouwse bodem had Antwerp vandaag een verlenging nodig om met één punt verschil te winnen: 82-83.

Bij de rust stond Antwerp 37-44 voor en na het derde kwart was het verschil nog vijf punten (56-61). In het slotkwart kwam Charleroi 69-66 voor, maar nam Antwerp al snel weer het voortouw. Uiteindelijk kon Alexandre Libert met twee vrijworpen toch nog een verlenging uit de brand slepen voor Charleroi. Na de reguliere speeltijd was het 73-73 gelijk. In de verlenging wiep Tremmell Darden Antwerp naar de finale met een korf vijf seconden voor de buzzer. Kingsley Moses had met 15 punten het grootste aandeel in de zege van Antwerp, op de voet gevolgd door Ismael Bako en Paris Lee (14). Darden (12) en Hans Vanwijn (10) kwamen ook nog boven de 10 punten uit. Charleroi verloor ondanks 21 punten van Rasko Katic, 20 van Scott thomas en 15 van Seth Tuttle. Die laatste blonk ook uit met liefst dertien rebounds, waarvan twaalf defensieve.

In de finale wordt Antwerp de uitdager van titelverdediger Oostende, dat in zijn halve finale vlot Aalstar uitschakelde (82-60 en 64-80). Oostende begint zaterdag in eigen zaal aan de best of five. Maandag 11 juni wordt er in Antwerpen gespeeld, woensdag 13 juni opnieuw aan de kust. Indien nodig volgen daarna nog duels op vrijdag 15 juni in Antwerpen en op zondag 17 juni in Oostende.

Antwerp kan na het seizoen 1999-2000 een tweede keer kampioen worden. Oostende gaat voor een negentiende titel, de zevende op rij.

