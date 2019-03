Antwerp trekt met bonus van 8 punten naar Murcia in achtste finales Champions League ODBS

06 maart 2019

22u44

Bron: Belga 0 Meer Sport Antwerp heeft in zijn heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League het Spaanse Murcia met 75-67 verslagen. Bij de rust stond de ploeg van Roel Moors 45-31 voor. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld.

De Giants kwamen uitstekend uit de startblokken en stonden na het eerste kwart 23-12 voor, ook het tweede kwart (22-19) namen ze voor hun rekening. Na de pauze kon Antwerp aanvankelijk verder uitlopen (50-34), maar na het derde kwart (14-20) was Murcia tot 59-51 teruggekomen. Vier minuten voor tijd was het team van Belgian Lion Kevin Tumba tot op twee punten genaderd en met nog twee minuten op de klok was het helemaal gelijk (67-67). Op voorsprong kwamen de Spanjaarden echter nooit en in de slotfase hielden de Giants de overwinning vast. Op de buzzer legde Paris Lee met een driepunter de eindscore vast. De 23-jarige Amerikaanse point guard kroonde zich met 21 punten tot topscorer van de partij. Daarnaast deelde hij ook nog eens vijf assists uit. Jae’Sean Tate (13 ptn) en Ismael Bako (12 ptn, 6 rbds) leverden eveneens een stevige bijdrage aan de zege.

Bij Murcia was Askia Booker met 18 punten het best bij schot. Tumba speelde bijna 22 minuten en nam daarin 4 punten, 3 rebounds en een assist voor zijn rekening.

