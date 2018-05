Antwerp te sterk voor Willebroek in het basket, Oostende vernedert Brussels Redactie

27 mei 2018

00u41

Bron: Belga 0 Meer Sport De Antwerp Giants hebben in de eerste ronde van de play-offs (best of 3) met 76-62 (ruststand 45-31) gewonnen van Kangoeroes Willebroek. Oostende verpletterde Basic-Fit Brussels dan weer met 103-62 (rust 50-34).

Antwerp, dat in de reguliere competitie als tweede eindigde, begon sterk aan de play-offs. De Giants kwamen in het eerste kwart op voorsprong en gaven dat voordeel niet meer uit handen. De 23-jarige Amerikaan Paris Lee was met zijn 12 punten en 3 rebounds de uitblinker van de wedstrijd.

Basic-Fit Brussels, dat met een achtste plek in de reguliere competitie maar juist de play-offs haalde, ging aan de kust roemloos onderuit tegen de leider van de reguliere competitie Oostende (103-62). Waar het zich in het eerste kwart (27-24) nog sterk hield, slaagde het er in het verdere verloop niet meer in om meer dan 14 punten per kwart te scoren. Belgian Lion Jean-Marc Mwema was met zijn 14 punten en 7 rebounds de Man van de Match.

Charleroi won met 89-62 (rust: 55-32) van Limburg United. Spirou, dat derde werd in de reguliere competitie, kwam tegen Limburg United (zesde in de reguliere competitie) op geen enkel moment in de problemen. De Amerikaan Scott Thomas was met zijn dertien punten en veertien rebounds de sterkhouder bij Charleroi.

In de wedstrijd tussen de nummers vier en vijf van de reguliere competitie moest Okapi Aalstar nipt de duimen leggen voor Bergen. Het werd 79-81. Aan de rust was het nog 30-42 voor Bergen.

Maandag worden de terugwedstrijden gespeeld. Eventuele belles volgen woensdag.