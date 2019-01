Antwerp kwalificeert zich als eerste Belgische team ooit voor achtste finales Champions League basketbal YP

29 januari 2019

21u33

Antwerp heeft vanavond in de Lotto Arena voor een stukje basketbalgeschiedenis gezorgd. Met nog een speeldag te gaan in de groepsfase van de Champions League, plaatsten de Giants zich na een 67-63 overwinning tegen het Franse Dijon voor de achtste finales. Nooit eerder slaagde een Belgisch team daarin.

Antwerp mocht zelfs met 18 punten verliezen van Dijon, en een plaats in de knock-outfase van de Champions League was binnen. Die prestatie wilden de Giants voor eigen publiek maar al te graag opluisteren met een zevende overwinning in groep C. Onder impuls van een ontketende Ismael Bako sloeg de thuisploeg meteen een kloof van 12 punten na het eerste kwart. Die voorsprong was aan de rust nog verder uitgediept (36-20). Na de pauze haalde de Antwerp zijn voet van het gaspedaal.

De ploeg van coach Roel Moors legt zo definitief beslag op de vierde plaats, en stoot samen met AEK, Hapoel en Bamberg door naar de play-offs. Op de slotspeeldag in groep C gaat Antwerp nog op bezoek bij pouleleider AEK in Athene. Dat overbodige prestigeduel vindt op 6 februari plaats.

Volgt Filou Oostende het goede voorbeeld?

Mogelijk plaatst ook Filou Oostende zich die dag voor de achtste finales van de Champions League. De Belgische landskampioen hoeft daarvoor enkel te winnen van Straatsburg in de Versluys Arena nadat het vandaag onderuit was gegaan bij de Turkse topclub Besiktas (80-71).

Het team van Dario Gjergja begon op bezoek bij de Turkse topclub nochtans uitstekend. Een foutloze Chase Fieler (8 ptn) leidde Oostende naar een kloofje op het einde van het eerste kwart (13-18). Winnen met 8 punten in de Turkse hel betekende een ticket voor de achtste finale, maar Besiktas kwam in het tweede kwart op stoom en ging met een kleine voorsprong de rust in. In het derde kwart kreeg Oostende geen vat op uitblinkers Jason Rich (24 ptn) en Ivan Buva (23 ptn, 7 rebounds). Het Belgische slotoffensief in het vierde kwart mocht niet meer baten. Nemanja Djurisic liet 20 punten optekenen voor Oostende, en ook TJ Williams (12 ptn, 5 rebounds) haalde dubbele cijfers.

De Belgische landskampioen blijft in de running voor de vierde plaats in poule D, die recht geeft op een plaats in de achtste finales. De beslissing valt volgende week in de thuismatch tegen rechtstreekse concurrent Straatsburg, de ploeg van ex-Oostendenaar en Belgian Lion Quentin Serron. De troepen van Gjergja zijn nu al zeker van de vijfde of zesde plek, en dus van de achtste finales in de FIBA Europe Cup.