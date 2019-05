Antwerp is opnieuw maatje te groot voor Mechelen en bereikt halve finales MH

27 mei 2019

22u29

Bron: Belga 0 Basketbal Antwerp heeft zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de Euromillions Basket League. De Giants rekenden in de tweede partij in de 'best-of-3' van de kwartfinales af met Mechelen in 76-87. In de halve finale wacht Brussels.

Paris Lee en Dennis Donkor waren elk goed voor dertien punten bij Antwerp. Tyler Kalinoski zat hen met elf punten op de hielen. Voor Mechelen volstonden de 26 punten van Kwan Cheatham niet.

Antwerp won de eerste partij met 94-72. Tegenstander voor een stek in de finale wordt Brussels. De ploeg uit de hoofdstad haalde het in de kwartfinales in twee duels van Bergen-Henegouwen. De eerste partij van de halve finales volgt 31 mei.

In de andere halve finale, vanaf 30 mei, bikkelen Oostende en Limburg United om een plek in de eindstrijd. Oostende rekende in de kwartfinales af met Aalstar, Limburg klopte Charleroi. Telkens waren twee partijen voldoende.

