Antwerp herovert tweede plaats met vlotte zege tegen hekkensluiter Leuven DMM

20 maart 2018

23u56 0 Meer Sport Antwerp heeft met een vlotte zege tegen Leuven de tweede plaats in de hoogste nationale basketbalafdeling heroverd. In een inhaalwedstrijd van de veertiende speeldag namen de Giants met 88-58 de maat van rode lantaarn Leuven. Bij de rust stond de thuisploeg 47-32 voor.

Antwerp maakte het verschil meteen in het eerste kwart (29-14). In het tweede kwart hielden de Bears gelijke tred (18-18), maar in het derde (24-16) en vierde (17-10) diepten de Giants de kloof verder uit.

Vijf spelers kwamen boven de tien punten uit bij Antwerp. Dat waren Paris Lee (13), Kingsley Moses (12, 10 rbds), Yoeri Schoepen (12, 7 rbds), Dave Dudzinski (11) en Hans Vanwijn (10). Bij Leuven was Fahro Alihodzic (13 ptn, 7 rbds) het best bij schot.

In de stand wipt Antwerp over Aalstar. Met 37 punten volgen de Antwerpenaars op vijf punten van de ongeslagen leider Oostende. Aalstar volgt op zes punten van Oostende en één van Antwerp en speelde bovendien al een wedstrijd meer dan de eerste twee.

