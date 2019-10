Antwerp haalt volle buit bij Charleroi in Euromillions Basket League YP

09 oktober 2019

23u45

Bron: Belga 0 Basketbal Antwerp heeft vandaag zijn wedstrijd van de vijfde speeldag in de Euromillions Basket League vlot gewonnen bij Charleroi. De Giants haalden het in Henegouwen met 76-100.

Hans Vanwijn was bij Antwerp de uitblinker met 20 punten, en ook Victor Sanders (17 ptn) en Vincent Kesteloot (15 ptn) waren goed bij schot. Voor de thuisploeg volstonden de 13 punten van Josh Sharma niet.

In de stand komt Antwerp (4 ptn) in groep A na twee zeges in evenveel matchen op gelijke hoogte met Aalst, achter Bergen (6 ptn uit drie wedstrijden). Charleroi (4 ptn) verloor al voor de vierde keer op rij. Leuven (3 ptn) sluit met drie nederlagen de rij.

Turkse Pinar Karsiyaka vervoegt groep van Charleroi en Brussels in EuroCup basket

In de EuroCup vervoegt het Turkse Pinar Karsiyaka de poule van Charleroi en Brussels. De Turken stelden vandaag hun kwalificatie veilig, na een 78-58 zege tegen het Zweedse KFUM Borås. Pinar Karsiyaka had de heenmatch al met 70-77 in Zweden gewonnen. Het Nederlandse Groningen maakt poule E vol.

Charleroi en Brussels eindigden de voorbije jaargang als respectievelijk derde en vierde in de EuroMillions Basket League. Beide teams hadden daardoor een rechtstreeks ticket op zak voor de poulefase.