Antwerp Giants winnen van Bosna in FIBA Europe Cup, Charleroi kopje onder tegen Minsk Redactie

23u08

Op de vierde speeldag van de groepsfases in de FIBA Europe Cup hebben de Antwerp Giants met 84-77 gewonnen van het Bosnische Bosna. Spirou Charleroi ging kopje onder tegen Tsmoki Minsk uit Wit-Rusland: 78-82. Antwerp deelt nu de leidersplaats in groep A met Le Portel. Charleroi blijft eerste in groep F, maar voelt de adem van eerste achtervolger Alba Fehervar in de nek.



Antwerp begon sterk aan de wedstrijd en stond aan het einde van het eerste kwart voor met 22-13. In het tweede kwart kwam Bosna meer in de wedstrijd. De club uit Bosnië-Herzegovina wist voor de rust de kloof tot 41-35 te dichten. Aan het einde van het derde kwart kon Bosna nog dichterbij komen tot 57-52. Even leek het of Antwerp de winst alsnog uit handen gingen geven. De Antwerpenaren ontbonden echter hun duivels in het laatste kwart en wonnen de wedstrijd met 84-77. Jack Clark scoorde 23 punten voor de Giants en kroonde zich zo topscorer van de wedstrijd. Antwerp komt met 7 punten naast leider Le Portel te staan.



Spirou Charleroi kwam aan het begin van de wedstrijd op voorsprong. Zo stond het 22-16 aan het einde van het eerste kwart. Die voorsprong bleek echter van korte duur. Nog voor de pauze kwamen de jongens van Brian Lynch met 35-42 achter te staan. Charleroi probeerde de kloof in de tweede helft nog te dichten, maar moest uiteindelijk nipt de duimen leggen voor de Wit-Russen. Minsk won de wedstrijd met 78-82. Jack Gibbs van Spirou was de topscorer van de wedstrijd met 20 punten. Charleroi, met 7 punten nog steeds aan de leiding in groep F, ziet de voorsprong die het had op Ferhervar krimpen tot 1 punt.

Gillet en Boukichou verliezen van Ludwigsburg, de Zeeuw met Oldenburg niet voorbij Monaco

In de groepsfases van de Champions League basketbal hebben Red Lions Pierre-Antoine Gillet en Khalid Boukichou met hun club Chalon Saone met 94-74 verloren in het Duitse Ludwigsburg. Maxime de Zeeuw werd met Oldenburg met 88-73 overklast door Monaco.

Het Franse Chalon, met Gillet in de basis en Boukichou als invaller, kwam al aan het begin van de wedstrijd op achterstand. Tijdens de rust stond er 45-29 op het scorebord. Ludwigsburg bleek een maatje te sterk en kwam nooit echt in de problemen. Chalon zag de achterstand enkel vergroten en verloor de wedstrijd met 94-74. Gillet scoorde 7 punten (2/2 2pts, 1/6 3pts), plukte 3 rebounds en gaf 1 assist. Hij speelde 27 minuten en 31 seconden. In 18:43 kwam Boukichou aan 11 punten (2/6 2pts, 1/2 3pts, 4/4 vrijworpen), 3 rebounds en 1 assist. Ludwigsburg deelt met 9 punten de leidersplaats met Neptunas en Tenerife. Chalon is vijfde met 7 punten.

Maxime de Zeeuw kon met Oldenburg een gooi doen naar de eerste plaats. Daarvoor moest de Duitse club voorbij rechtstreekse rivaal Monaco. Daar slaagde Oldenburg echter niet in. De club kwam in het eerste kwart op achterstand en wist dat gat niet meer te dichten. Monaco won de wedstrijd met 88-73. De Zeeuw liet in 24:53 14 punten (4/8 2pts, 2/4 3pts) en 4 rebounds optekenen. De club uit het prinsdom staat nu met 10 punten alleen aan de leiding van groep A. Oldenburg is derde met 8 punten.

Tabu en Hervelle lijden met Bilbao nederlaag tegen Berlijn in EuroCup

Belgian Lions Jonathan Tabu en Axel Hervelle hebben met hun Spaanse club Bilbao een 86-94 nederlaag geleden tegen het Duitse Berlijn op de vijfde speeldag in de EuroCup basketbal.

Axel Hervelle scoorde 9 punten (2/4 2pts, 0/1 3pts, 5/6) vrijworpen) en plukte 2 rebounds in in 22:48, Tabu kwam in 26:10 aan 5 punten (1/3 2pts, 1/2 3pts), 2 rebounds en 4 assists.

Na vier nederlagen en één zege is Bilbao voorlaatste in groep C.