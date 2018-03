Antwerp Giants verstevigt tweede plaats in Euromillions Basket League Redactie

30 maart 2018

23u19

Bron: Belga 0 Meer Sport De Antwerp Giants hebben op de 23e speeldag van de EuroMillions Basket League een knappe 62-69 zege geboekt bij Aalstar. De Antwerpenaren verstevigen zo hun tweede plaats in de tussenstand.

In een spannend duel voor de tweede plaats leidde Aalst aan de pauze nog (32-29), maar de Giants kenden een sterk laatste kwart en wonnen nog eenvoudig met 62-69. Tremell Darden was aan Antwerpse zijde de ster van de avond met 13 punten.

Charleroi kon door de nederlaag van Aalstar derde worden. De Carolo's moesten dan de Henegouwse derby bij Bergen winnen en deden dat ook. Het werd 88-90 na een verlenging. Seth Tuttle kroonde zich tot matchwinnaar met 21 punten.

Onderaan het klassement slaagde Luik er opnieuw niet in te winnen. In Leuven leden de Luikenaars een 77-73 nederlaag. Voor de Vlaams-Brabanders is het de derde zege van het seizoen.

In de laatste twee ontmoetingen van de avond bekten Oostende en Limburg United ruime zeges bij respectievelijk Willebroek (58-85) en Brussels (56-86).

De 24e speeldag wordt zaterdag en zondag al afgewerkt.