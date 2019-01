Antwerp Giants verstevigen vierde plaats in Champions League met zege tegen Tsjechische Nymburk MH

15 januari 2019

22u07

Bron: Belga 0 Meer Sport De Antwerp Giants hebben vandaag op de elfde speeldag in groep C van de Champions League basketbal met 85-72 gewonnen van het Tsjechische Nymburk. Bij de rust stonden de Giants van Roel Moors nog 44-47 achter.

Na de 44-82-nederlaag afgelopen weekend tegen Oostende hadden de Giants iets recht te zetten. En dat lukte. Na een kwart stonden ze 29-27 voor, in het tweede kwart waren de Tsjechen met 15-20 de betere. Ook in het derde kwart was Nymburk met 15-18 te sterk, maar in de laatste tien minuten was Antwerp niet bij te houden: 26-7.

Uitblinkers bij de Antwerp Giants waren Ismael Bako met vijftien punten en zes rebounds en Jae'Sean Tate met dertien punten en zeven rebounds. Na elf wedstrijden staat Antwerp stevig op de vierde plaats met zeventien punten. Nymburk is met veertien punten voorlopig de eerste achtervolger, al komen de meeste groepsgenoten woensdag pas in actie. De eerste vier plaatsen zich voor de achtste finales. De vijfde en zesde gaan door in de Europe Cup.