Antwerp Giants treffen Tenerife in halve finales Final Four YP

10 april 2019

13u53

Bron: Belga 0 Basketbal De Antwerp Giants nemen het in de halve finales van de Final Four van de Champions League basket op tegen het Spaanse Tenerife. Dat is het resultaat van de loting van vandaag in het Antwerpse Havenhuis.

Met Tenerife komt er voor Antwerp een pittige tegenstander uit de bokaal. De Spanjaarden veroverden in 2017 nog de eindwinst in de Champions League en toonden zich in de kwartfinales sterker dan Jeruzalem. Voordeel voor de Giants: Tenerife heeft in eigen land niet echt de topvorm te pakken en staat in de Spaanse hoogste klasse pas elfde. Met Pierre-Antoine Gillet telt het Spaanse team een Belg in de rangen.

In de andere halve finale kijkt het Duitse Bamberg het Italiaanse Bologna in de ogen. De halve finales vinden op vrijdag 3 mei plaats, de finale en troosting op zondag 5 mei. Alle wedstrijden worden in het Sportpaleis afgewerkt. De Antwerp Giants kwalificeerden zich als eerste Belgische club ooit voor de Final Four. In de kwartfinales rekenden ze af met de Russen van Nizhny Novgorod.