Antwerp Giants treffen Tenerife in halve finales Final Four: “Hopen thuisvoordeel uit te buiten” YP

10 april 2019

13u53

Bron: Belga 0 Basketbal De Antwerp Giants nemen het in de halve finales van de Final Four van de Champions League basket op tegen het Spaanse Tenerife. Dat is het resultaat van de loting van vandaag in het Antwerpse Havenhuis.

Met Tenerife komt er voor Antwerp een pittige tegenstander uit de bokaal. De Spanjaarden veroverden in 2017 nog de eindwinst in de Champions League en toonden zich in de kwartfinales sterker dan Jeruzalem. Voordeel voor de Giants: Tenerife heeft in eigen land niet echt de topvorm te pakken en staat in de Spaanse hoogste klasse pas elfde. Met Pierre-Antoine Gillet telt het Spaanse team een Belg in de rangen.

In de andere halve finale kijkt het Duitse Bamberg het Italiaanse Bologna in de ogen. De halve finales vinden op vrijdag 3 mei plaats, de finale en troosting op zondag 5 mei. Alle wedstrijden worden in het Sportpaleis afgewerkt. De Antwerp Giants kwalificeerden zich als eerste Belgische club ooit voor de Final Four. In de kwartfinales rekenden ze af met de Russen van Nizhny Novgorod.

Giants-voorzitter Roels hoopt op thuisvoordeel tegen “topfavoriet” Tenerife

Voorzitter Roger Roels beseft dat zijn team tegen de Spanjaarden een lastige opdracht wacht. “Tenerife is de topkandidaat op eindwinst”, verklaarde Roels na de loting. “Maar we hopen ons thuisvoordeel uit te buiten.”

“Met Tenerife hebben we een zware tegenstander geloot”, stak Roels van wal. “Maar goed, in deze fase van de competitie bestaan geen kleine teams meer. Ook Bologna en zeker Bamberg waren niet te onderschatten. We zijn Europees verder geraakt dan we gehoopt hadden, en zullen onze huid duur verkopen. Ook in de voorgaande rondes was het niet altijd makkelijk, maar haalden we het toch.”

De wedstrijden van de Final Four staan in het Sportpaleis op de agenda. “Dat we voor eigen publiek spelen, is ontegensprekelijk een voordeel”, vervolgde Roels. “We mikken op een volle zaal met ongeveer 17.000 fans. Dat moet onze spelers een boost geven.”

Roels hoopt voorts dat het Europese parcours dit seizoen van Antwerp het Belgische clubbasket een duw in de rug kan geven. “Ons beleid focust op jonge Belgen. We zijn al jaren aan deze ploeg aan het bouwen, en geven talenten van eigen bodem een kans. Deze prestatie toont nu dat die aanpak loont. Hopelijk volgen nog andere Belgische ploegen de komende jaren deze visie.”