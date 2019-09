Antwerp Giants plaatsen zich ondanks nederlaag voor Champions League-poulefase Redactie

30 september 2019

23u43

Bron: Belga 0 Meer sport De Antwerp Giants hebben zich geplaatst voor de poulefase van de Champions League basketbal. De Giants verloren in eigen huis met 68-73 van het Zweedse Södertälje, maar dat volstond door de 60-82-winst in Zweden vorige week. De Antwerp Giants vervoegen zo Oostende, dat als kampioen rechtstreeks gekwalificeerd was voor de groepsfase. De uitblinker bij de Antwerpenaars was Vincent Kesteloot, met achttien punten.

De Giants komen in de Champions League terecht in groep B met ook het Turkse Bandirama, het Spaanse Burgos, het Poolse Anwil, het Franse Elan Béarnais, het Griekse AEK Athene, het Israëlische Hapoel Jeruzalem en het Duitse Vechta.

Kampioen Oostende zit in groep A met het Franse Straatsburg, het Spaanse Manresa, het Italiaanse Sassari, het Turkse Turk Telekom, het Israëlische Unet Holon, het Poolse Torun en het Litouwse Lietkabelis.

De eerste speeldag staat op 15 oktober op het programma. De vier beste teams van elk van de vier groepen stoten door naar de achtste finales.