Antwerp Giants na zege tegen Fuenlabrada op koers voor achtste finales in Champions League



18 december 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de negende speeldag in groep C van de Champions League heeft Antwerp een vlotte 102-78 zege geboekt tegen het Spaanse Fuenlabrada. De Giants stonden bij de rust nog 44-45 in het krijt, maan namen uiteindelijk toch op gepaste wijze revanche voor de 98-84 nederlaag die ze op de tweede speeldag in Spanje leden.

Antwerp nam afstand in het derde kwart (22-15), maar was vooral in de laatste tien minuten oppermachtig (36-18). Paris Lee was met 27 punten en 10 assists de architect van de Antwerpse zege en werd daarbij bijgestaan door Victor Sanders, in 17 minuten goed voor 21 punten. Na vijf zeges en vier nederlagen is Antwerp voorlopig derde in de groep. De eerste vier plaatsen zich voor de achtste finales. De vijfde en zesde gaan door in de Europe Cup.

ANTWERP (23/36 2pts, 15/27 3pts, 11/11 vrijworpen, 36 rebounds): Bako 12, Kalinoski 11 (3x3), Lee 27 (7x3, 10 asists), Schoepen 3 (1x3), Tate 14, Donkor 1, Dudzinski 9 (1x3), Sanders 21 (3X3), Vanwijn 4.

Kwarts: 28-25, 16-20, 22-15, 36-18