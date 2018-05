Antwerp Giants krijgen eigen Basketcenter, maar blijven wedstrijden wel spelen in Lotto Arena Redactie

09 mei 2018

11u46

Bron: Belga 0

In Antwerpen, vlakbij het Sportpaleis aan de Burgemeester Theunisbrug, wordt momenteel duchtig gebouwd aan het 'Basketcenter Gasthuishoeve'. Het moet de thuisbasis worden van alle teams van de Antwerp Giants, die nu nog verspreid in de stad moeten trainen. Er komt ook een parking voor ruim 600 auto's, wat ook interessant is voor het Sportpaleis, de bouwheer. Het project kost zo'n 5,5 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro voor de sportinfrastructuur zelf.

Op een voormalig voetbalveld van FC Merksem wordt nu volop gewerkt aan de nieuwe thuisbasis voor de Antwerp Giants. Er komt een sportcomplex met onder meer een outdoorveld en drie indoorvelden, en een tribune voor 400 supporters.

"Dit is zeer belangrijk voor ons. We hebben nu 300 leden, in 25 ploegen, en daar kan niemand meer bij. We moeten nu ook op negen verschillende plaatsen trainen. Met dit nieuwe complex kunnen we uitbreiden. Het nieuwe complex kan ook een echte 'home' worden voor de Antwerp Giants. Dit verbetert het contact tussen de jeugdteams en de eerste ploeg", zegt voorzitter Roger Roels.

De hoofdtrainer van de ploeg spreekt van een verdere professionalisering.

Die eerste ploeg van de Giants zal kunnen trainen in het complex, al blijven ze hun matchen spelen in de Lotto Arena. Bij de stad klinkt het dat het nieuwe complex voor leven zal zorgen op een moeilijke plek in het district. Het centraliseren van alle teams, trainingen en wedstrijden, zorgt er bovendien voor dat in de andere sporthallen in Antwerpen in totaal meer dan 5.000 uren aan ruimte vrijkomen voor andere sportclubs, wat volgens de stad nodig is om aan de toenemende vraag naar sportfaciliteiten te voldoen. Met ook plaats voor 630 wagens zorgt het nieuwe complex ook mee voor meer parkeercapaciteit voor het nabijgelegen Sportpaleis.