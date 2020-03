Antwerp Giants kloppen Charleroi en veroveren tweede beker op rij Redactie

08 maart 2020

21u29 0 Basketbal Na vorig seizoen hebben de Antwerp Giants ook dit jaar de beker van België basketbal gewonnen. In de finale in Vorst Nationaal haalde het team van Christophe Beghin het zondag met 83-78 van Spirou Charleroi. Bij de rust gaf het scorebord 40-43 voor Spirou aan.

Charleroi, zonder zijn geschorste center Khalid Boukichou, zag de Antwerp Giants in het eerste quarter uitlopen tot 17-8. Maar de Carolo's knokten zich terug in de match en kwamen zelfs 29-38 voor. Uiteindelijk gingen beide teams rusten met een bonus van drie punten voor Charleroi.

De Giants kwamen scherper uit de kleedkamer, na een tussenspurt stond het 58-44 en even later 68-51. Spirou lukte in het derde quarter slechts 11 punten, tegenover 28 voor Antwerp Giants. Toch wist de ploeg van Sam Rotsaert de kloof te herleiden tot 68-66. In het slot liepen de Giants echter weer uit, om de partij met 83-78 te besluiten. Afscheidnemend voorzitter Roger Roels mag zo een nieuwe bekertrofee in de prijzenkast zetten. Bij de Giants blonken Luka Rupnik (21 ptn) en Hans Vanwijn (18 ptn, 11 rebounds) uit. Bij Charleroi waren Kenneth Smith en Anthony Beane goed voor respectievelijk 23 en 19 punten.

De Giants wonnen de cup in totaal al vier keer: in 2000, 2007, 2019 en 2020. Vorig jaar versloegen de Antwerpenaren in de finale Oostende, dat de trofee zes keer op rij had binnengehaald. Charleroi wacht al op een prijs sinds 2011, toen het zich tot landskampioen kroonde. De Henegouwenaren mochten de Belgische beker vijf keer mee naar huis nemen: in 1996, 1999, 2002, 2003 en 2009.

Antwerp-coach Beghin: “Overwinning zeker niet gestolen”

“Dit is een hele opluchting”, verklaarde manager Guy Muya zondag nadat Antwerp Charleroi in de bekerfinale met 83-78 verslagen had. “Ik ben heel blij. Door wat we dit seizoen al toonden en nog meer na de schorsing van hun sterspeler Khalid Boukichou, begonnen wij als favoriet aan de partij. Dat zorgde voor veel druk. Die valt nu van ons af.”

“Alle druk lag bij ons en Charleroi had niets te verliezen, maar we zijn goed met die moeilijke situatie omgegaan, ook al kenden we in de wedstrijd hoogtes en laagtes. 43 punten tegen bij de rust, was te veel. Na de pauze zijn we beter gaan verdedigen. Deze trofee geeft ons ademruimte voor het vervolg van het seizoen, dat we met veel vertrouwen tegemoet kunnen zien.” Ook coach Christophe Beghin genoot van de winst. “Dit is speciaal. We hebben hard gewerkt om dit te bereiken. We hebben de overwinning zeker niet gestolen.”

“We waren het beste team”, bevestigde MVP Luka Rupnik. “We hebben van begin tot eind gevochten en verdienden de zege. Tijdens de rust heeft de coach ons erg gemotiveerd. Daar is hij heel sterk in. Na de pauze hebben we getoond wie het beste team van België is. Dat ik MVP ben, is van geen belang. Dit is een verdienste van het hele team. Ik wou de coach bewijzen dat ik de leider van dat team kan zijn op het terrein en daar ben ik in geslaagd.”

Alex Libert: “We hebben er alles aan gedaan”

Spirou-coach Sam Rotsaert was uiteraard ontgoocheld. “Maar ik ben wel fier op mijn spelers. Ze hebben gevochten als leeuwen en ik kan ze niets verwijten. In het derde kwart was Antwerp wat beter dan ons. Daar hebben ze het verschil gemaakt. Mijn spelers slaagden er twee keer in terug in de partij te komen, maar het dubbeltje viel op hun kant.”

“We hebben vooraf niet gezegd dat we gingen winnen, maar wel dat we er alles aan gingen doen en dat hebben we gedaan”, stelde Charleroi-guard Alex Libert. “Antwerp was de favoriet, wij hebben gestreden met de wapens die we hebben. Het is jammer dat we niet winnen, maar we hebben onszelf niets te verwijten en mogen trots zijn op onze finale.”