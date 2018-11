Antwerp Giants in Champions League de boot in tegen Bamberg, Bergen boekt eerste zege in Europe Cup Redactie

06 november 2018

23u58

Bron: Belga

Antwerp lijdt 76-85 nederlaag tegen Bamberg

Op de vijfde speeldag in groep C van de Champions League heeft Antwerp dinsdag een 76-85 nederlaag geleden tegen het Duitse Bamberg. Bij de rust stonden de Giants 40-51 in het krijt.

Ismael Bako is angry at the rim... X2💪💪@antwerpgiants #BasketballCL pic.twitter.com/jnAL5YqLIw Basketball Champions League(@ BasketballCL) link

Bamberg besliste de partij in het eerste kwart: 15-30. Na het derde kwart was Antwerp tot 57-64 teruggekomen en na tweeënhalve minuut in het slotkwart was het 64-64 gelijk. Antwerp klampte aan tot 76-78 op één minuut van het einde, maar op voorsprong kwam het nooit. Met 30 punten en 7 rebounds was de Serviër Stevan Jelovac de architect van de Duitse zege. Bij Antwerp was Ismael Bako met 25 punten het best bij schot en liet Paris Lee zich met 16 punten en 11 assists eveneens opmerken.

Na twee zeges en drie nederlagen is Antwerp vijfde in zijn groep. de top vier gaat door naar de play-offs. De vijfde en zesde worden opgevist in de FIBA Europe Cup.

Bergen boekt eerste zege

Op de vierde speeldag in de FIBA Europe Cup heeft Bergen een eerste zege geboekt. De Henegouwers vesloegen het Wit-Russische Minsk met 86-79. Bij de rust leidden ze met 43-37.

Bergen had in de eerste drie kwarts telkens licht het voordeel (20-17, 23-20, 21-19), in het laatste kon Minsk slechts één puntje van de opgelopen schade wegwerken (22-23). Idris Lasisi, Urus Nikolic en Andrew Chrabascz scoorden alle drie 18 punten voor Bergen en ook Chris Jones (12) en Quinton Upshur (11) kwamen boven de 10 punten uit.

In de andere wedstrijd in groep B ontvangt het Bulgaarse Balkan, ongeslagen leider, woensdag het Cypriotische AEK Larnaca. Bergen is voorlopig derde. Als AEK verrast in Bulgarije, zakt Bergen wel opnieuw naar de vierde plaats. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de tweede groepsfase.

