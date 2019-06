Antwerp Giants herstelt dankzij Vic Sanders het evenwicht in titelfinales tegen Oostende



Raf Bastiaenssen

09 juni 2019

23u08 0 Basketbal Met tien punten in het slotkwart, waarbij de bevrijdende bom naar 56-62, knalde Vic Sanders Antwerp Giants naar een verdiende uitzege. Daarmee herstelt het het evenwicht: stand 1-1. Dinsdag volgt finale 3 in de Lotto Arena.

“De beste ploeg heeft gewonnen”, zei de Oostendse topman Johan Vande Lanotte. “Telkens we konden dreigen, lieten we ons betrappen op een slordigheid.”

Antwerp Giants leidde de gehele match. Het openingsverlies vrijdag had allerminst het geloof en vechtlust bij Giants aangetast. Deze finale opende opnieuw heel intens en vol overgave. Giants had zijn lessen uit finale 1 getrokken. Het zocht in de openingsfase zijn centerspeler Bako, in het eerste titelduel offensief te afwezig.

Belangrijkste gevolg van die tactische keuze: de vroege tweede fout van Thompson (na 5min), die uit voorzorg naar de bank verdween. Het onthoofde Oostende, dat ook achter de driepuntsboog uiterst onzuiver acteerde (2/13 voor rust).

Oostende op zoek dus naar ritme en tempo, maar verder dan een bevlieging van Lasisi kwam het niet. Zwoegend haalde het de rust (28-36). Giants had intussen zjn joker gevonden: Kingsley Moses. Finale 1 met een pijnlijke rug nog geblesseerd toekijkend. Gisteren de hoofdfiguur voor rust met 11 punten en 4 rebounds. Bezorgde de bezoekers gestalte, kracht en presence onder de korf en profiteerde daarmee optimaal van de afwezigheid van Thomspon. Giants, dat meer beweging en overzicht in zijn aanvalsspel hield, bleef doorlopend leiden: 16-26 (13’) en 26-36 (19’).

De intensiteit bleef moordend. Elke doelpoging gecontesteerd, elke paslijn afgeschermd, het bleef zwoegen voor elke korf. Oostende recupereerde Thompson, samen met Angola hield hij de thuisploeg in het spoor. Maar Giants bleef voorop. Telkens Oostende dreigde vond het het juiste antwoord. Lee kwam los van zijn bewakers – afwisselend Angola, Schwartz en Lasisi -, Kalinoski lukte een rustbrengende driepunter bij 48-50.

Spanning en overgave gingen verder omhoog. Giants kreunde onder de vroege penaltybonus, wat de ervaren Djurisic en Djordevic aanvankelijk afstraften. Tot 51-53. Dan eiste Sanders de hoofdrol op. Eerst een korf, dan rake alley-oop naar Kingsley, twee vrijworpen en de winnende bom.

“We hielden nu 40 minuten controle, in plaats van 20 in de eerste finale: daar lag het verschil. Elke finale is een fysieke en mentale slag. Vandaag winnen we ze allebei”, zei Sanders. Bij Oostende was Djordjevic eerlijk in zijn oordeel: “Giants was sterker, het wint verdiend. Defensief waren we goed, maar offensief worstelden we een hele match.”

Oostende-Antwerp Giants 61-66

16-20, 28-36, 41-47, 61-66

OOSTENDE: Williams 0, Lasisi 11, Schwartz 0, Mwema 0, Angola 13, Desiron, Djordjevic 12, Thompson 5, Kesteloot 7, Fieler 7, Djurisic 6.

ANTWERP GIANTS: Akyazili 0, Lee 10, Tate 7, Vanwijn 0, Sanders 17, Schoepen 5, Bako 7, Dudzinski 0, Kalinoski 7, Donkor 0, Moses 13.