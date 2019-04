Antwerp Giants halen eindstrijd van Champions League basketbal naar Sportpaleis: “Dit is een hele eer” RBE/GVS

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 1 Basketbal De Final Four van de Champions League basket wordt in het Antwerpse Sportpaleis afgewerkt. Dat maakte de Internationale Basketfederatie (FIBA) vandaag bekend. “Het is een eer en we zullen er alles aan doen om er een feest van te maken voor alle basketliefhebbers”, klinkt het bij Ludo Van Campenhout, Antwerps schepen van Sport.

De FIBA inspecteerde de voorbije week de sport-en hotelaccommodaties in de stad en gaven vandaag groen licht om de eindstrijd van de Champions League in het basketbal in het Sportpaleis te laten doorgaan.

De Antwerp Giants kwalificeerden zich woensdagavond, als eerste Belgische club ooit, voor de Final Four ten koste van het Russische Nizhny Novgorod. In de prestigieuze eindstrijd treffen de Giants het Spaanse Tenerife (ploeg van Pierre-Antoine Gillet, red.), dat als favoriet van start gaat, en verder het Duitse Bamberg en het Italiaanse Bologna. De halve finales gaan door op vrijdag 3 mei, de finale en troosting op zondag 5 mei. Op woensdag 10 april wordt er geloot.

Extra oppepper voor Giants: tot dusver werd elke Final Four gewonnen door de organiserende club: in 2017 door Tenerife, in 2018 door AEK Athene.

Voorzitter Roels: “Een hele eer”

“Het is een hele eer voor onze club om gastheer te zijn van de Final Four van de Champions League basket”, reageert Giantsvoorzitter Roger Roels. “We beleven een onwaarschijnlijk seizoen met winst in de Belgische beker en deze wedstrijden tegen topteams in Europa. Samen met de mensen van het Sportpaleis en de stad Antwerpen willen we er een uniek topevenement van maken voor de fans en spelers en basketbal promoten in ons land.”

Ludo Van Campenhout, Antwerps schepen van Sport, deelt het enthousiasme. “De stad Antwerpen is verheugd te zijn gekozen als gaststad voor de Final Four van de Champions League basket. We hebben dit seizoen al prachtige Europese avonden beleefd met de Giants en we zijn heel blij dat de Final Four ook in Antwerpen wordt gespeeld. Het is een eer en we zullen er alles aan doen om er een feest van te maken voor alle basketliefhebbers.”

Patrick Comninos, CEO van de Champions League basketbal, zegt “heel tevreden” te zijn dat Antwerpen de derde editie van de Final Four zal organiseren. “In de club is er heel veel enthousiasme en de steun van de lokale gemeenschap is groot. We zijn in de wolken dat we de Final Four kunnen toewijzen aan de club die dit seizoen een sprookje beleeft. Zij begonnen in de kwalificaties en mogen nu een van de belangrijkste evenementen in onze sport organiseren.”