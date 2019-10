Antwerp Giants gaat onderuit bij Spaanse Burgos in Champions League basket Redactie

16 oktober 2019

23u29

Bron: Belga 0 Meer sport Antwerp Giants heeft op de eerste speeldag in groep B van de Champions League basketbal met 90-76 verloren bij het Spaanse San Pablo Burgos. Vorig seizoen eindigden de Giants nog als derde in de Champions League en organiseerden zelf de Final Four.

In het eerste kwart waren beide teams erg aan elkaar gewaagd, na tien minuten stond het 21-21. De Antwerpenaren speelden daarna hun beste kwart en gingen met een 44-51 tussenstand de rust in, maar vervolgens liep het mis. Het derde kwart was met 25-15 voor de Spanjaarden, ook in het laatste kwart was de thuisploeg met 21-10 veel te sterk.

Sterke man bij Burgos was Goran Huskic met 19 punten, 2 rebounds en 2 assists. Bij de Giants was vooral Vincent Kesteloot goed op dreef met 16 punten, 4 rebounds en 2 assists. Volgende woensdag ontvangen de Giants in eigen huis het Turkse Teksüt Banirma op de tweede speeldag.