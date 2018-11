Antwerp Giants gaan strijdend onderuit tegen titelverdediger AEK Athene - Charleroi uitgeschakeld in Europe Cup DMM

20 november 2018

22u09

Bron: Belga 0 Meer Sport De Antwerp Giants hebben in de eigen Lotto Arena met 64-71 verloren van de Griekse topploeg AEK Athene op de zevende speeldag in groep C van de Champions League basketbal. Bij de rust leidde het team van Roel Moors met 38-28 tegen de titelverdediger, maar het derde quarter verliep niet naar wens.

De Giants, die vorige week een ruime 61-80 zege boekten bij het Franse Dijon, waren niet onder de indruk voor de pauze, met een tienpuntenkloof bij de rust als resultaat. Maar in het derde quarter (11-23) verloor de thuisploeg de grip op de wedstrijd. In het slotquarter (15-20) stelde AEK de zege veilig. Tyler Kalinoski gooide 15 punten door de korf voor de Antwerp Giants. Bij AEK Athene maakten Vince Hunter (17 ptn) en Giannoulis Larentzakis (16 ptn) indruk.

In de stand zijn de Antwerp Giants voorlopig vierde met 3 zeges en 4 nederlagen. AEK, dat slechts één keer verloor, is de koploper. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs, de nummers vijf en zes worden opgevist in de FIBA Europe Cup. Op 11 december ontvangen de Antwerp Giants Lietkabelis, in Litouwen haalden Paris Lee en co. het met 87-91 na een verlenging.

where are you going 😢#BasketballCL @_plee1@antwerpgiants pic.twitter.com/nGuamVXT0G Basketball Champions League(@ BasketballCL) link

Charleroi uitgeschakeld in Europe Cup

Spirou Charleroi is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede poulefase van de FIBA Europe Cup basketbal. De Carolo’s verloren op de laatste speeldag in groep C nipt met 76-73 (rust: 43-41) bij Donar Groningen en eindigen zo niet in de top twee van hun poule. Daarvoor was een zege nodig.

De Nederlandse kampioen ging voortvarend van start, met een 28-16 stand na het eerste quarter. Maar Charleroi reageerde in de tweede periode (15-25). Het derde quarter (21-14) was opnieuw voor de thuisploeg, maar de Henegouwers knokten zich opnieuw in de wedstrijd en kwamen 67-72 voor met nog iets minder dan drie minuten op de klok. In een spannend slot trok Groningen uiteindelijk aan het langste eind.

Voor Charleroi was Dario Hunt goed voor 15 punten. Bij de thuisploeg blonk Teddy Gipson uit met 20 punten. Thuis haalde Charleroi het eind oktober met 92-64 van de Nederlanders.

Oostende boekt tweede zege

Oostende heeft zijn tweede zege geboekt in de Champions League basketbal. De Belgische landskampioen won op de zevende speeldag met 61-64 (rust: 26-31) op bezoek bij het Franse Straatsburg van voormalig Oostende-speler Quentin Serron.

Oostende maakte indruk in het eerste quarter: 8-20. Vervolgens knabbelden de Fransen aan de achterstand. In het derde quarter (8-15) diepte het team van Dario Gjergja de voorsprong opnieuw uit. De thuisploeg kwam in de laatste periode (27-18) nog opzetten, maar Oostende haalde het uiteindelijk met drie punten verschil. Chase Fieler blonk uit bij Oostende met 17 punten. Mardy Collins liet voor Straatsburg hetzelfde puntenaantal noteren. Belgian Lion Serron was goed voor 7 punten.

In groep D is Oostende met twee zeges en vijf nederlagen voorlopig zevende en voorlaatste. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs, de nummers vijf en zes worden opgevist in de FIBA Europe Cup. Op de volgende speeldag neemt Oostende het op tegen Promitheas Patras. Het duel gaat op 11 december door in Griekenland.

Bergen wuift FIBA Europe Cup uit met nederlaag tegen Balkan BC

Bergen heeft met een 75-78 nederlaag (rust: 32-38) tegen het Bulgaarse Balkan BC afscheid genomen van de FIBA Europe Cup basketbal. Het team van Daniel Goethals kwam niet meer in aanmerking voor de tweede poulefase. De Henegouwers konden vooral rekenen op Quinton Upshur en Chris Jones, goed voor respectievelijk 20 en 17 punten. Bij Balkan BC lukte Brandon Brown 18 punten. In groep B eindigt Bergen op de laatste plaats met één overwinning en vijf nederlagen.