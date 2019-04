Antwerp Giants blijven in goede doen, Limburg United vernedert Kangoeroes Mechelen Redactie

05 april 2019

23u41

Bron: Belga

Twee dagen na de historische kwalificatie voor de Final Four in de Champions League hebben de Antwerp Giants ook in de eigen competitie mogen vieren. De Giants wonnen in eigen huis met 85-59 van Leuven. Het is voor de Giants de achttiende zege in 22 competitieduels. Limburg United liet daarnaast een monsterzege optekenen tegen Kangoeroes Mechelen (123-84). Brussels boekte een 76-101-zege bij Aalst, terwijl Bergen een felbevochten 72-75 overwinning haalde bij Luik.

Limburg United tot slot vernederde Kangoeroes Mechelen met een afgetekende 123-84-score. Bij de thuisploeg waren Unruh (32 punten), Price (10 assists) en Delalieux (10 rebounds) in goede doen. Limburg United komt door de zege op gelijke hoogte van Mechelen en Aalst, met allen negen zeges tegenover veertien nederlagen.

De EuroMillions League voorziet dit weekend 'back to back'-wedstrijden. Zo staat zaterdag al opnieuw Kangoeroes Mechelen-Limburg United op het programma, net als Bergen-Luik, Leuven-Antwerp Giants en Oostende-Charleroi. De Henegouwers wonnen donderdag in eigen huis met 77-73. Zondag sluit Brussels-Aalst het basketbalweekend af.