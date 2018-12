Antwerp Giants blijft op koers in Champions League, ook Oostende boekt nieuwe zege ODBS

12 december 2018

06u15

Bron: Belga 0

De Antwerp Giants hebben in de eigen Lotto Arena met 70-64 (rust: 26-24) gewonnen van het Litouwse Lietkabelis op de achtste speeldag in groep C van de Champions League basketbal. Tyler Kalinoski blonk bij de thuisploeg uit met vijftien punten, zes rebounds en vijf assists. Ook Paris Lee (13 ptn) en Jae’Sean Tate (10 ptn) hadden een aandeel in de zege.

Het is voor Antwerp de vierde zege, goed voor een voorlopige vierde stek in de stand. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs, de nummers vijf en zes worden opgevist in de FIBA Europe Cup. Volgende week dinsdag ontvangen de Belgen het Spaanse Fuenlabrada.

Oostende klopt Patras nipt en boekt derde zege

Ook Oostende kon juichen. Het heeft zijn derde zege geboekt in de Champions League. De Belgische landskampioen won op de achtste speeldag in en tegen het Griekse Patras met nipte 84-88 (rust: 46-49). TJ Williams was de productiefste speler van Oostende met zeventien punten en zes assists. Ook Nedim Buza (14 ptn) en Nemanja Djurisic en Chase Fieler (elk 11) droegen hun steentje bij. Oostende boekt zijn derde zege van de campagne en staat voorlopig op de zesde plaats in groep D. Volgende week woensdag ontvangen de Kustboys met het Italiaanse Bologna de ongeslagen leider.

Sam Van Rossom blinkt uit bij Valencia

Valencia heeft op de negende speeldag van de EuroCup basket met 97-89 gewonnen van het Russische Sint-Petersburg. Sam Van Rossom had bij het Spaanse team een groot aandeel in de zege met negentien punten, vijf assists en twee rebounds. Samen met Matt Thomas was hij de productiefste speler van zijn ploeg. Valencia (zeven zeges) staat in zijn poule aan kop voor het Franse ASVEL Villerbanne. Van Rossom en co zijn al zeker van een ticket voor de top 16.