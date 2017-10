Antwerp en Brussels grijpen naast groepsfase Champions League basketbal DMM

Antwerp en Brussels zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League basketbal.

De Giants verloren in de terugwedstrijd van de derde en laatste voorronde met 83-70 bij het Poolse Rosa Radom. Dat volstond niet voor de kwalificatie na de 75-69 zege uit de heenmatch, vrijdag in de Lotto Arena. Voor het team van coach Roel Moors waren Clark (17 ptn) en Dudzinski (14) het best bij schot. De Giants zetten hun Europees parcours nu verder in de FIBA Europe Cup.



Ook Brussels heeft zich niet kunnen plaatsen. De Belgische vicekampioen verloor in de terugmatch van de derde en laatste voorronde met 50-75 van het Duitse Ludwigsburg. Dat had eerder ook de heenwedstrijd met 85-59 gewonnen. Jeremy Simmons was met 13 punten en 9 rebounds sterkhouder bij Brussels.



Brussels en Antwerp komen dit seizoen uit in de FIBA Europe Cup. Dinsdag komen Charleroi en Bergen uit in de tweede kwalificatieronde van dat toernooi. Oostende is rechtstreeks geplaatst voor de poules van de Champions League. In groep D wachten duels met Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Zielona Gora (Pol), Nymburk (Tsj), Aris Saloniki (Gri) en twee teams uit de voorronde: Bonn (Dui) en Nanterre (Fra) of Tsmoki Minsk (WRu).