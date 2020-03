Anthony Joshua vecht tegen de controversiële Kubrat Pulev in het stadion van Tottenham Hotspur XC

02 maart 2020

18u07 0 Boks De Britse bokser Anthony Joshua (30) verdedigt op zaterdag 20 juni zijn IBF-wereldtitel bij de zwaargewichten tegen de Bulgaarse uitdager Kubrat Pulev (38). En die laatste is geen onbeschreven blad.

Kubrat Pulev kreeg vorig jaar de wind van voren nadat hij een journaliste -Jenny SuShe- tijdens een interview vol op de mond kuste. “Ze kon ermee lachen”, reageerde de Bulgaar. Maar dat bleek helemaal niet het geval. SuShe nam een beruchte advocate onder de arm en dreigde met een rechtszaak. “Het bleef niet bij die kus”, vertelde SuShe. “Toen ik daarna naar een tafel stapte om mijn spullen te pakken, greep hij met zijn twee handen mijn billen bij elkaar om ze dicht te knijpen.”

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi NBT BOXING(@ BoxingNbt) link

De woorden en dreigende rechtszaak schoten bij Pulev in het verkeerde keelgat, waarna hij een video van SuShe online zette. In het filmpje was te zien hoe ze een van Pulevs vrienden een lapdance gaf. “Ik ben niet bang van haar gerechtelijke stappen. Als me dat uitkomt, zal ik nog video’s posten van haar. Want die heb ik”, stelde hij fors in het Duitse Bild.

Maar plots maakte Pulev een bocht van 180 graden. “Ik heb enorm veel spijt van het voorval met de journaliste”, klonk het bij The Sun. “Mensen die me nog maar een beetje kennen, weten dat ik Sushe niet meer zou kussen. Mocht God me laten terugkeren in de tijd, zou ik anders handelen. De drang die ik had om haar te kussen, kwam er niet om haar te mishandelen of tekort te doen. De kus was een uiting van blijdschap. Iedereen kan dat interpreteren zoals hij of zij dat wilt, maar het was mijn manier om te tonen dat ik blij was. Gewoon een gevoel, een heel sterk gevoel.”

Versus Joshua

Op 20 juni neemt Pulev het nu op tegen Anthony Joshua, de regerende wereldkampioen bij de IBF-, WBA-, WBO- en IBO-bonden. De kamp om de IBF-gordel zal doorgaan in het stadion van Tottenham Hotspur, dat een capaciteit heeft van 62.000 plaatsen.

“Ik ben blij dat ik de kans krijg om aan de wereld te tonen hoe sterk ik echt ben”, aldus Pulev, die slechts één nederlaag leed in 29 profkampen (in november 2014 tegen Wladimir Klitschko). Een gevecht tussen Joshua en de Bulgaar was al eens in oktober 2017 gepland in het Principality Stadium in Cardiff, maar Pulev moest uiteindelijk verstek laten gaan met een schouderblessure.

Promotor Eddie Hearn zei vorige week dat er gesprekken gaande zijn voor een Brits duel tussen Joshua en Tyson Fury, met als inzet alle gordels. Fury versloeg vorige maand Deontay Wilder en veroverde zo de WBC-titel. Wilder maakte echter gebruik van zijn recht op een rematch, die gaat op 18 juli door in Las Vegas.